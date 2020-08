Que se castigue a quien sea culpable de corrupción: Rocío Reza

Ante la respuesta de Andrés Manuel López Obrador sobre el video donde se ve su hermano recibiendo dinero decir que fue menos dinero no justifica el hecho. “Los actos de corrupción deben juzgarse sin importar quien los cometió”.

Denunciar la corrupción y al mismo tiempo filtrar la declaración de un delincuente confeso para poner en riesgo el proceso judicial es, además de hipócrita, una perversidad política que atenta contra los principios de justicia y aplicación de la ley.

Acción Nacional está en contra de la corrupción del pasado y del presente, demanda que se cumpla con el debido proceso para que los delincuentes terminen en la cárcel, no sólo en las hogueras mediáticas.

En Acción Nacional exigimos al presidente sea congruente entre lo que dice y hace y este video presentado no se deje como un evento irrelevante como lo quiso hacer ver en su mañanera. La corrupción contra la que tanto dice luchar no está ni cerca de estar erradicada, para ello tendría que eliminar la impunidad y dejar de decidir a quién se le aplica la ley y a quién no.

Según un informe del centro de estudios sobre impunidad y justicia de la Universidad de las Américas de Puebla, México se ubica en el top 10 del índice global de impunidad.

