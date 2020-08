Miguel Herrera acepta que a pesar de ser líderes, no ha sido un buen torneo

ESPN

Desde la jornada 1 de este Guardianes 2020, América no ha soltado los puestos más altos de la tabla, sin embargo, los bandazos y altibajos que ha tenido el equipo azulcrema no tienen del todo contento a Miguel Herrera.

“Sé que América siempre tiene que estar pensando en ganar y levantar el título, pero no puedo ir cada partido pensando si soy favorito o no. Ya lo vimos la semana pasada, a pesar de que estamos en primer lugar, soy el primero en aceptar que no ha sido el mejor torneo”, señaló el estratega.

Su principal preocupación, es la concentración; de sus últimas seis derrotas, cinco han llegado cuando el equipo jugaba con un hombre de menos.

“En los últimos seis partidos que tuvimos un hombre menos, en cinco perdimos. Buscamos siempre el resultado y es por eso que ante Querétaro nos hicieron daño, porque es partió el equipo en búsqueda del triunfo. Lo principal es no cometer tonterías y dejarnos con un hombre menos porque terminan condicionando. Entendemos la calentura de los muchachos, pero no la justificamos”.

Comentarios