Reciben diputados al Secretario de Salud Eduardo Fernández Herrera

Con la finalidad de conocer sobre la situación actual de la contingencia sanitaria por el COVID-19, así como las estrategias aplicadas y avances en el Plan de Apoyo y Protección a la Salud, Empleo e Ingreso Familiar, implementado por el Ejecutivo Estatal, integrantes de la Sexagésima Sexta Legislatura del Congreso local, encabezados por el diputado Presidente, René Frías Bencomo, recibieron al Secretario de Salud, Eduardo Fernández Herrera y de manera virtual, a la Sub Secretaria de Salud, Mirna Beltrán, así como al Coordinador de Gabinete del Estado, Jesús Mesta.

En su intervención, el Secretario Fernández hizo el llamado enfático a las y los diputados para que sean sus aliados, y contribuyan a lograr que todos los chihuahuenses hagan uso del cubre bocas y que no relajen las medidas de prevención señaladas por la autoridad estatal y federal, ya que para abatir este virus, es necesario el apoyo y responsabilidad de todas las personas.

Agregó que ya está establecida una estrategia integral en el área de salud, la cual consta en tener una comunicación y orientación social, realizar una cruzada de responsabilidad social, así como fortalecer las acciones para brindar información estadística, la detección oportuna y la estrategia de Sana Distancia, es decir, continuar con el seguimiento y vigilancia de la epidemia.

Asimismo, presentó una serie de compromisos a corto plazo, entre los que destaca la reciente creación de un Consejo Médico: uno en Ciudad Juárez y otro en Chihuahua capital. Este grupo será de consulta para toma de decisiones clínicas.

Se comprometió a garantizar el abasto oportuno y necesario de equipo de protección para todas las personas que están en el frente de batalla contra el virus, además de medicamento en todas las unidades de salud, y dotar de los insumos requeridos tales como: sábanas, cobijas, batas, toallas y cubre bocas a todos los hospitales.

Por su parte, el Coordinador de Gabinete Estatal, Jesús Mesta y la Sub Secretaria de Salud, Mirna Beltrán, comentaron que este día se reunirá el Consejo de Salud Estatal, y se plantearán algunas propuestas que corresponden a las peticiones de apertura de gimnasios, iglesias y otros lugares con concentraciones masivas de personas, las cuales se analizarán y se darán a conocer los resultados.

Fueron insistentes en referir que el tema toral es la apertura de todos los lugares, sin embargo se recalcó por las autoridades estatales, que aún no se puede hacer esto, y que por ello se han tomado las medidas pertinentes y necesarias para de manera conjunta, se pueda salir lo más pronto posible de la situación.

Por último, el Secretario de Salud detalló que él y su equipo de trabajo acudirán ante las y los legisladores cuantas veces se necesite, para atender, dar respuesta e informar respecto a la situación, las estrategias y las acciones para el combate del COVID-19.

Para finalizar, el diputado presidente, René Frías Bencomo, agradeció la relación estrecha que hay de parte de la Secretaría de Salud y la continuidad que se da a los avances e informe de la estrategia y actualización relativa al tema de la Contingencia Sanitaria.

