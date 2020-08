Lozoya embarra a la columnista Lourdes Mendoza y al periódico El Financiero

NELDY SAN MARTÍN

Proceso

Como parte de su denuncia ante la Fiscalía General de la República (FGR), el exdirector de Petróleos Mexicanos (Pemex), Emilio Lozoya Austin, reveló que por órdenes del exsecretario de Hacienda y Crédito Público, Luis Videgaray Caso, regaló una bolsa Chanel a la columnista Lourdes Mendoza, y el periódico El Financiero presuntamente recibió un crédito de 100 millones de dólares.

En la denuncia de 63 cuartillas, Lozoya describe que Videgaray le pidió comprar una bolsa de la marca Chanel de entre 4 mil y 5 mil dólares a Mendoza, quien presuntamente habría recibido el obsequio.

Lo anterior, según el excolaborador de Enrique Peña Nieto, era parte de la relación que el también excanciller presumía tener con periodistas y medios de comunicación, sin especificar cuáles, a excepción de Mendoza y El Financiero.

“En mi siguiente reunión pregunté a Luis Videgaray cómo le hacía para tener una prensa favorable, me dijo: ‘tú no sabes usar el poder. Yo tengo una lista de periodistas, como Lourdes Mendoza, a quienes mantengo contentos con cañonazos de 50 mil a 100 mil pesos mensuales. Es la única forma de ganarle a (Miguel Ángel) Osorio Chong que me quiere desplazar’”, narra Lozoya en su denuncia.

Este miércoles, Mendoza negó los hechos en su cuenta personal de Twitter y anunció que demandará a Lozoya: “Esto es absolutamente falso y que me lo pruebe @EmilioLozoyaAus. Mis columnas hablan por mi, por mi hija, mi trabajo y mi dignidad. Me voy a defender hasta las últimas consecuencias y lo demandaré”.

El exdirector de Pemex, vinculado a proceso, también relata que por instrucciones de Videgaray Caso, El Financiero habría recibido un supuesto préstamo de 100 millones de dólares del Banco Nacional de Comercio Exterior (Bancomext), luego de que Nacional Financiera (Nafin) le negara el crédito.

“Antes de concluir dicha reunión me puso como ejemplo el caso del grupo de medios El Financiero. Resulta que dicho grupo acudió a Luis Videgaray Caso para conseguir un crédito con Nafin de 100 millones de dólares, ya que estaba a punto de quebrar”, asegura Lozoya.

Según la denuncia, debido a que Nafin negó el crédito, Videgaray “se calentó” y estuvo a punto de remover al entonces director general de Nafin, Jacques Rogozinski. Sin embargo, sí habría conseguido que Bancomext otorgara el préstamo.

Lozoya no especifica la fecha en la que habrían sucedido los presuntos hechos.

En 2012, Grupo Multimedia Lauman, de Manuel Arroyo, compró el periódico El Financiero.

