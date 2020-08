“Denuncia” de Lozoya, narrativa ingenua y sin pruebas a los dichos

Por Arturo Ramos Ortíz

La Crónica de hoy

La denuncia de Lozoya, segunda filtración; en su narrativa, muchos dichos y pocas pruebas efectivas. El video, probablemente inútil para enjuiciar a alguien.

Las acusaciones de Lozoya valen lo que su prestigio: nada”, dijo el gobernador queretano Francisco Domínguez como apertura de un encuentro AMLO-gobernadores que no pintaba bien desde el principio. El queretano aludió con claridad al video filtrado en el que, en una escena de hace 6 años, se ve a su secretario particular acomodando fajos de billete en una oficina del Senado de la República; en lugar de usar eufemismos, indicó: “no se puede creer en la palabra de un delincuente confeso, yo doy la cara aquí y ante la autoridad, no busco protección a cambio de inventar falsedades; las acusaciones de Lozoya valen lo que su prestigio: nada”.

Increiblemente, el devenir de Lozoya, a quien el Presidente López Obrador pide darle la palabra para que lo escuche la mayor cantidad de ciudadanos posible, entregó una acusación genérica a la Fiscalía General de la República en la que solicita que se le aplique el criterio de oportunidad (convertirlo en colaborador en lugar de perseguido de la justicia): “con los datos de prueba que se aportan, se permitirá conocer sobre los sobornos entregados por Odebrecht en México y cómo ese grupo de corte empresarial sobornó al gobierno mexicano, a su Presidente, su secretario de Hacienda y al Poder Legislativo”.

Explícitamente, Lozoya está pidiendo que tanto él como sus familiares se vean protegidos por el criterio de oportunidad, es decir, que queden sin castigo por los actos de ocrrupción que se les imputa.

En la denuncia de Lozoya, que al igual que el video del Senado fue filtrada en redes sociales, en ocasiones la narrativa llega a un nivel de ingenuidad que difícilmente podrá taducirse en algún resultado legal: Peña Nieto saluda en un evento a directivos de Odercbrecht que le dicen “estamos con usted y cuente con nosotros”, a lo que el expresidente responde dando las gracias. Para Lozoya ese diálogo “era más que suficiente para entender que Enrique Peña Nieto estaba perfectamente enterado de las aportaciones (económicas) que darían”.

Donde no es ingenuo, es en el mecanismo que traza su acusación para librar de la acción de la ley a su familiares beneficiados de delitos y ciorrupción. Señala que nombró “unilateralmente” a su hermana Gilda Susana como beneficiaria de la empresa que creó y usó para mover dinero sucio en Suiza. Si la Fiscalía General de la República se come el saludo de Peña Nieto como prueba de la colusión presidencial, deberá hacer lo mismo con la inocencia de la hermana.

El remate del que se presenta como gran recaudador de recursos ilegales para la campaña de Peña Nieto, termina rematando que, despupes de la elección, se le invitó a dirigir Pemex “aunque yo no conocía bien a Enrique Peña Nieto ni a Luis Videgaray”.

¿Y los medios de prueba para esos dichos?

Un problema grande se presenta para la Fiscalía; a diferencia de los viejos tiempos, la difusión de los videos pone en duda su utilidad en el nuevo sistema de justicia penal y no aporta nada si no hay pruebas concretas sobre las aseveraciones de Lozoya. Hay mucho escándalo, pero pocos elementos concretos que confirmen los dichos de Lozoya.

La abogada penalista y redactora del Código Nacional de Procedimientos Penales, Diana Cristal González Obregón expone para Crónica: “el dicho del testigo debe ser comprobable a través de fuente de prueba independiente que él aporte y/o que aporte la investigación de la Fiscalía; si esto no pasa, su dicho per se del imputado en juicio no vale ni es útil para sancionar a nadie”. El testigo se compromete a presentarse a declarar a juicio, resume, pero eso no basta.

Además, el videoescándalo está afectando los derechos de terceros (se acusa a personas en un video que, todo indica, se pretende que sea una prueba durante un juicio oral contra “peces gordos”), “puede estar el demonio mismo en un video cometiendo un delito, si la Fiscalía no puede corroborar que la fuente de prueba independiente se obtuvo con cadena de custodia, tiene veracidad y es fidedigna, simplemente se va a excluir”, señala la especialista.

“Se requiere medios independientes de prueba y que sean lícitos y legales para que no sean excluidos en la etapa intermedia; un filtro en el Código claramente dice que el medio de prueba que no haya sido recabado respetando las reglas del sistema penal acusatorio, simplemente se va a excluir”.

–El video ya se filtró y ya lo vimos todos, abogada…

–Ese es el punto medular, hay dos efectos gravísimos aqui. Uno que entonces no se puede aplicar el criterio de oportunidad cumpliendo las reglas. Si la Fiscalía se percata que los videos no son fidedignos o que no corroboran con base sólida los dichos, lo que debe hacer la fiscalía es reactivar la investigación contra él. Todos los acuerdos son borrados.

…Y además, una denuncia que no era necesaria

La denuncia de Emilio Lozoya, al igual que el video de los fajos de billetes en el Senado, está disponible para quien la desee revisar. Basta bajarla de redes sociales y leer una narrativa curiosa en la que se mencionan nombres y más nonbres.

Cuando se le pregunta a la abogada penalista Diana Cristal González Obregón, redactora del Código Nacional de Procedimientos Penales, si era necesario que Lozoya fuese a presentar una denuncia para solicitar el criterio de oportunidad (convertirse en colaborador de la justicia en lugar de un perseguido), la especialista señala “estamos ante un imputado que ya está expresamente investigado; el criterio de oportunidad es una facultad de la Fiscalía, a partir de la investigación en su contra, no de la denuncia de él; suena más a algo político que al estricto estado de derecho. El criterio de oportuidad es una medida para llegar a objetivos con mejores alcances para combatir los delitos, no es una decisión ni de la defensa ni es a partir de la denuncia de Lozoya”.

La denuncia de Lozoya, innecesaria en lo jurídico, permitió que la narrativa se hiciera pública, aunque aclara poco sobre los detalles que, en su caso, tendría su conversión en testigo colaborador de la Fiscalía. Sería bueno que se aclarara qué delitos serían los considerados en el criterio, señala González Obregón.

*“El gobierno federal pide lo que es incapaz de dar”

Covid, relación con la Federación, seguridad pública y presupuestos, fueron los temas de desencuentro de gobernadores y la Federación. El gobierno federal pide trato que no da, señaló en su momento el tamaulipeco Francisco García Cabeza de Vaca, y relató denuncias en su contra con tintes políticos. Para cerrar su intervención, indicó que Ricardo Peralta, subsecretario de Gobernación, se reunió con criminales del grupo tamaulipeco La columna armada.

En el marco de la reunión de la Conferencia Nacional de Gobernadores, García cabeza de Vaca reclamó:” son delincuentes que cuentan con órdenes de aprehensión no solamente de la Fiscalía local, sino también por parte de la FGR”. Y habló abiertamente de que Peralta es la fuente de filtraciones que intentan desprestigiar a opositores.

Otros temas que salieron del lado de los gobernadores inconformes con políticas federales fueron: la producción de energía eléctrica a base de fuentes fósiles sobre las renovables; sistema de distribución de ingresos.

Enrique Alfaro Ramírez, pidió a nombre de 10 gobernadores de la Alianza Federalista “que las entidades federativas conveniemos con la Federación funciones compartidas en materia de gestión energética cuando los planes de inversión de CFE y de PEMEX sean insuficientes respecto a las necesidades de crecimiento y de los planes de desarrollo de cada estado”.

Comentarios