Damian Lillard brilla y Blazers sorprenden a Lakers en el Juego 1

Katia Castorena | ESPN Digital

Si los juegos de siembra en la burbuja podían ser un indicativo de lo que nos esperaba en los de playoffs, no nos sorprende la victoria de Portland Trail Blazers en el Juego 1 de la serie ante Los Angeles Lakers por marcador de 100-93. Desde el inicio del juego, Portland mostró intensidad, ritmo y energía, mientras que a LeBron James y compañía les costó encontrar esa consistencia.

“Es lo que tenemos que enfrentar, es un escenario diferente donde este equipo (Portland) ha jugado prácticamente puros juegos 7 en los últimos días. Eso ya quedó atrás debemos ejecutar el siguiente juego”, dijo el coach de Lakers, Frank Vogel en videoconferencia.

Los angelinos son el sembrado número 1 de la Conferencia Oeste, mientras que Blazers el 8, pero en los últimos 8 juegos de temporada regular, 9 para Portland por el desempate ante Memphis, fue marca negativa de 3-5 para Lakers y positiva de 7-2 para Blazers.

“Cuando estamos en un buen ritmo, somos difíciles de vencer, pero cuando estamos más lentos, pasa lo de hoy. Debemos ser más intensos, con más ritmo y complicar a su defensa”, dijo Anthony Davis quien finalizó con 28 puntos, 11 rebotes y una asistencia.

Lakers tuvo una mala noche a la ofensiva con un porcentaje de 35.1 por ciento en tiros de campo y apenas 5 triples de 32 intentos, para un 15.6 por ciento en dicho rubro.

“No concretamos tiros, así de simple. Tuvimos tiros abiertos que no completamos y fue repetitivo”, dijo Kyle Kuzma. “Tenemos jugadores que pueden hacerlo, es algo de confianza. Hubo algo de ansiedad de jugar, tenemos que ser más pacientes y concretar”, agregó.

LeBron sigue consiguiendo récords

Es la temporada número 17 en NBA de LeBron James y sigue marcando récords en su carrera. James ha disputado 240 juegos de postemporada e impuso una nueva marca en asistencias para un juego de playoffs de su carrera con 16.

“La mentalidad siempre es hacer jugadas para mi equipo. Los errores ocurren, pero intento no repetirlos, estar enfocado en la táctica del juego. No siento frustración porque llegamos con la idea de ganar y no ocurrió, pero tenemos otra oportunidad el jueves. Veremos el video, analizar como equipo y estaremos listos para jugar”, dijo LeBron después de la derrota.

Damian Lillard sigue ejecutando en la burbuja, no por nada fue elegido como el MVP de Orlando previo a postemporada. Lillard fue la pieza determinante para que los Blazers aseguraran el último boleto a playoffs del Oeste. ‘Dame’ promedió 36.8 puntos, 9.6 asistencias y 4 rebotes por juego en los 9 disputados de siembra y desempate, con un porcentaje del casi 50 por ciento en tiros de campo y arriba del 40 por ciento en triples.

Para la victoria ante Lakers, Lillard finalizó con 34 puntos, 5 asistencias y 5 rebotes, además de triples precisos durante el trámite del partido.

Sin las variables de viajes, aficionados o localía debido a la pandemia, el juego 2 de la serie será el jueves por la noche en el mismo lugar.

“Es diferente obviamente el estar sin aficionados, pero con respecto a la intensidad y concentración con el plan de juego, eso no cambia”, finalizó LeBron.

