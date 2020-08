Se desesperó el ganso.

Por: Manuel Narváez Narváez

Maquiavelo es relevado como padre de “que el fin justifica los medios”.

El nuevo príncipe del siglo XXI justifica sus acciones desde su cargo público en razón de sostener el Estado de megalomanía que ha impuesto.

Este lunes 17 de agosto de 2020, el presidente de México pidió que se publicara el vídeo que presentó Lozoya como prueba de los casos de corrupción de los que se le acusa. Ya no importa el Estado de derecho, lo que vale es la renta mediática de exhibir mediante juicio sumario a la oposición.

Sin demerito de las presunciones de que el PAN, principal enemigo político de AMLO, haya aceptado sobornos del gobierno de Enrique Peña Nieto para aprobar la reforma energética, se estrella con el discurso de la 4T de que no son iguales a sus antecesores. Todo indica que son peores.

El caso de Emilio Lozoya, ex director de PEMEX y el presunto contubernio con la empresa brasileña Odebrecht para obtener favores de la administración peñista, ha dejado de ser jurídico.

La carpeta de investigación que se supone debe atenderse con la secrecía que exige el Código Nacional de Procedimientos Penales y en observancia a las garantías que tutela la Constitución para los supuestos delincuentes, se litiga en los medios informativos, las redes sociales y desde las mañaneras.

La persona que protestó como presidente de la república guardar y hacer guardar las Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y las leyes que de ella emanan, le mintió al pueblo de México.

López Obrador suplió en sus funciones al Fiscal General de la República, Alejandro Gertz Manero, al que impulsó para el cargo con el apoyo de su bancada (MORENA) en el senado, y ajusticiar sumariamente, utilizando recursos públicos destinados a la logística de sus conferencias de prensa matutinas como propaganda política en contra del Partido Acción Nacional.

Que nadie se confunda ni pretenda descontextualizar este texto, porque soy partidario de que, con base en denuncias y pruebas se demuestre la responsabilidad de los actos de corrupción que presuntamente cometieron funcionarios del gobierno de Enrique Peña Nieto y legisladores de oposición de la legislatura federal 2012/2018.

Lo que no se vale es que el rencor acendrado en las entrañas del presidente que añoró serlo a más temprana edad, sea el filo con el que pretende justificar su narrativa de combate a la corrupción. Si usas las mismas prácticas de los corruptos para quemarlos, ciertamente no eres igual a ellos, eres peor.

La petición expresa de Andrés Manuel para someter al escarnio público a sus enemigos, que no adversarios, eso es demagogia, exhibe la pobreza intelectual de un hombre que anida en su corazón una sed de venganza, por lo que los medios para justificar sus fines, aviesos, pueden hacer caer la carpeta de investigación, como la gravedad lo hará caer igual que sus escupitajos de honestidad.

Quién si no su hombre en la FGR le mostró los videos que circulan por las redes; ¿cómo sabía el presidente del contenido de esas cintas, las que se suponen deberían estar bajo resguardo para proteger la cadena de custodia?. Antes de que Lozoya fuera extraditado de España, el tabasqueño ya se ufanaba del contenido de las grabaciones.

Cualquier abogado penalista de medio pelo podría derribar las acusaciones de la FGR y de la UIF, otra entidad gubernamental postrada a los intereses políticos del mandatario. El problema es que este ya no es un asunto jurídico, sino eminentemente político. La presunción de inocencia en México es letra muerta.

Cuál será la urgencia del presidente para quemar en la hoguera mediática al PAN, y eso que supuestamente están embarrados otros ex legisladores del PRD, PVEM y neo morenistas. ¿Será que es más rentable el atajo mediático que esperar la sentencia de un juez?; no olvidemos que estamos a 10 meses y medio de las elecciones para renovar la cámara de diputados y 15 gubernaturas.

El juicio “contra” Lozoya se ha convertido en un eslabón de circunstancias que utiliza la fuerza del Estado para juzgar sumariamente presuntos actos de corrupción y para que el presidente de México abuse impunemente de los recursos públicos defenestrando a la oposición.

Este constante golpeteo político y la permanente agresión a quienes no piensan como él; son motivos suficientes para separar de su cargo al titular del poder ejecutivo federal y llevarlo ante un juez, pero no, en México la autoridad electoral es omisa y convenenciera, y el Poder Judicial es cómplice. Es el Estado de impunidad que heredó del PRI y el PAN, y que le queda como anillo al dedo al presidente.

Andrés ya cobró venganza de la exhibida que le pusieron a uno de sus hombres de confianza, René Bejarano; ya estamos a mano, pensará. Pensé que no eran puercos, cochinos y marranos.

Es cuanto.

P.D. Las mediciones de consulta Mitofsky ya huelen a ave de granja. No lo dude que ya se arreglaron.

