Debe la federación asumir la problemática de las medicinas para los niños con cáncer:Villarreal

Por todo el país estamos viendo como cientos de padres de familia están pidiendo a la federación que los apoye con las medicinas para sus hijos, dice Jesus Villarreal.

Esta situación la han estado dejando a los gobiernos estatales por todo el país, en lugar de asumir esta problemática mediante sus hospitales federales como el IMSS o ISSSTE.

Reitero Villarreal su apoyo junto con los legisladores federales para que esta situación mejore, porque esta problemática no empezó con el coronavirus, pero si desde que inició este gobierno hace dos años.

La federación no ha sido sensible ni para bajar impuestos, apoyar a los negocios para que no corran a sus empleados, ni mucho menos para combatir el covid19 y ahora con las medicinas para los menores. Es por eso que nos unimos a esta causa nacional para que el Presidente busque alternativas y no deje la problemática a los estados, así como lo ha venido haciendo.

