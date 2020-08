Todo el apoyo a restaurantes, bares y salones: Maru

La presidenta Municipal de Chihuahua, Maru Campos Galván, dio a conocer que la mañana del jueves sostuvo una reunión con socios de Canaco, a quien les ofreció todo su apoyo, considerando que, el reducir horarios y no dar una solución alterna al cierre de algunos negocios solo afecta la economía y el sustento de cientos de familias.

Lo anterior, luego de que el gobernador Javier Corral Jurado, advirtió a los dueños de bares y cantinas que se habían manifestado que podría quitarles su licencia si seguían afectando el tránsito en la vía pública, al igual que redujo en el nuevo decreto estatal el horario de cierre de los restaurantes a las 10:30 de la noche. Posteriormente, fueron recibidos después de meses por el director general de Gobierno Joel Gallegos, sin embargo, de acuerdo con un boletín oficial solo se manifestó que entendían su descontento y realizarán mesas de trabajo para aplicar protocolos.

“Tuvimos una reunión en la Canaco de la sección de restauranteros, yo no soy experta en el tema de salud y no nos toca al Ayuntamiento definir los lineamientos ni decidir que se abre y que no, en lo personal no hace la diferencia si se cierran a las 12 de la noche, como ellos lo piden”, indicó.

Lo anterior, dijo ya que en materia de salud, no habrá menos contagios si los dejan abrir una hora y media más tarde, pues consideró se pudiera ampliar ya que hay restaurantes que no manejan alcohol y es de noche cuando mas venden.

“Porque si no tenemos ese alivio que ayude a disminuir los contagios cerrando más tarde, pues bueno, vamos apoyando e impulsando a los restaurantes. Nosotros estamos enfocados en nuestras células Covid-19, para cuidar lo que realmente nos interesa en este momento la salud de todos, entonces recorremos con policías, protección civil e inspectores de gobernación restaurantes bar y quien no cumple se aplica la ley, pero la mayoría es consciente”, agregó.

Finalmente, la edil reiteró que Municipio ayuda a gimnasios, salones de eventos y la economía informal, “para que todos estén en piso parejo”.

