Multas de hasta $3,600 por incumplir decreto Covid-19; operativos permanentes en presas

La presidenta Municipal de Chihuahua, Maru Campos Galván, reiteró en rueda de prensa que depende de los ciudadanos disminuir los contagios de Covid-19, por lo cual, solicitó cumplir el decreto estatal de lo contrario, podrían hacerse acreedores a una multa de hasta 3 mil 600 pesos, así como 36 horas de arresto.

Debido a la gran afluencia de personas en espacios al aire libre, la edil advirtió que se duplicarán los operativos preventivos, sobre todo en El Fresno, Las tres presas y Majalca.

“Como lo establece el decreto, toda persona que no porte cubrebocas correctamente en la vía pública, no tenga sana distancia, lugares donde se sature el aforo, se les llamará la atención, si no cumplen podrán tener 36 horas de arresto o bien una sanción monetaria, la cual no debe exceder los tres mil 600 pesos”, señaló.

Para evitar abusos de autoridad, todo elemento estará plenamente identificado, para que con transparencia la población pueda denunciar cualquier irregularidad.

