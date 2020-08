Miles de peces muertos en Miami dejan mal olor

NOTICIASYA.COM

Los residentes del área de Biscayne Bay en Miami están alarmados por la aparición de miles de peces muertos en días recientes.

De acuerdo con WSVN, una gran cantidad de testigos se comunicaron con las autoridades de Florida para reportar la presencia de una gran cantidad de especies marinas muertas, incluyendo peces y cangrejos.

“Era un río de peces muertos y luego, anoche, islas de peces muertos”, dijo al respecto Kathryn Mikesell, residente del área que suele nadar en la bahía afectada.

La principal queja es el insoportable hedor que se percibe en la zona.

“Sabía que era algo muerto pero no de dónde venía. No me daba cuenta que eran peces muertos pero sí, los puedes oler en todo el vecindario”, expuso por su parte Frances Jackson.

Comentarios