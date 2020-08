Sorprende Policía Municipal a 2 sospechosos desmantelando vehículo con reporte de robo

*Al parecer uno de ellos había robado el automóvil con violencia

Elementos de la Policía Municipal realizaron la detención de dos sujetos quienes presuntamente se encontraban desmantelando un vehículo con reporte de robo en la colonia Lealtad 1, al parecer uno de ellos había robado el automóvil a su propietaria.

Los hechos se registraron la mañana del lunes, en las calles 47 y privada de Justiniani, donde gracias a un reporte oportuno policías municipales ubicaron a dos hombres que estaban sustrayendo partes de un Neón, color rosa, modelo 1996, matrícula ENF 3721, mismos que se identificaron como Juan Carlos M. C. y Elvis Uriel R. R., de 27 y 28 años respectivamente.

Al verificar las placas del vehículo corroboraron que tenía reporte de robo con violencia, y la víctima reconoció a Juan Carlos M. C. como el presunto responsable del atraco, asimismo se informó que cerca del lugar se localizó una pick up donde los probables responsables estaban resguardando artículos supuestamente robados.

Ambos detenidos fueron trasladados a la Comandancia Sur para su registro y posteriormente puestos a disposición de la Fiscalía para iniciar con las investigaciones pertinentes y determinar su responsabilidad en los hechos.

