Posiciona Conade a Chihuahua en el Top Ten en Talento Deportivo

–Su titular Ana Gabriela Guevara reconoce un alto interés en 138 chihuahuenses–

–“Que no sean solo los mejores de México, que salgan y compitan por México; dijo–

La Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade) a través de su titular Ana Gabriela Guevara posicionó al Estado de Chihuahua dentro del top ten del país en la detección de talento deportivo rumbo a los macroprocesos del 2024.

Actualmente la Conade tiene un alto interés en 138 deportistas chihuahuenses sub23 los cuales formarán parte del Nuevo Modelo Mexicano del Deporte de Alto Rendimiento enfocado en competencias internacionales como Juegos Centroamericanos, Panamericanos, Olímpicos de la Juventud y Juegos Olímpicos de Paris.

En el caso específico del Estado de Chihuahua, sus atletas en camino al alto rendimiento son en las disciplinas de; atletismo, taekwondo, halterofilia, natación, judo, ciclismo, karate, tenis de mesa, boxeo, triatlón y voleibol.

“No quiero tener a los mejores de México, quiero convertir al deporte de nuestro país para que compita en el mundo, no para tener al mejor o a la mejor de México. Quiero que la visión de nuestros atletas sea salir a competir al mundo sabedores que tienen un respaldo y un andamiaje que los haga soñar de que eso es posible”, comentó Guevara a los medios de comunicación a nivel nacional.

“El sistema consiste en mejorar la recaudación de talento pues al momento solo 25 de las disciplinas olímpicas tienen atletas detectados. Mientras el atletismo, con todas sus ramas, tiene ubicados a 1147 atletas el voleibol de playa tiene a seis. Otro de los problemas es el número de personal técnico por disciplina. El propio atletismo tiene 41 entrenadores, no hay resultados porque no hay personal capacitado, no hay una lógica de acompañamiento, hemos dejado ir talento tanto deportivo como de entrenadores”, añadió.

Con 8.26 millones de habitantes el Estado de Jalisco aporta 421 talentos, seguido por Nuevo León con 382 deportistas producto de 5.12 millones en población, el tercer puesto es para Baja California con 265 atletas de 3.32 millones, por su parte Chihuahua se ubica en el séptimo lugar con 138, apenas de bajo de Sonora que tiene 140, CDMX con 183 y Estado de México con 193 y por encima de Sinaloa, Querétaro y Guanajuato.

El director del ICHD, Juan Pedro Santa Rosa González señaló que, estar en séptimo lugar es alentador, sobre todo si se analiza la cantidad de deportistas que aporta Chihuahua en relación al porcentaje poblacional que es de 3.55 millones.

Añadió que, dentro del nuevo modelo presentado por Ana Gabriela Guevara se contempla un diplomado para entrenadores de deportistas en formación hacia el Alto Rendimiento desde septiembre y hasta noviembre, donde Chihuahua lleva dos años de ventaja con esta estrategia.

“Reconocemos el esfuerzo que desde la Conade se está realizando para profesionalizar a los entrenadores, en el 2018 Chihuahua lanzó el Programa de Certificación para Entrenadores Deportivos (Procede), con ello buscamos erradicar el empirismo, así que en ese sentido nuestro Estado lleva delantera de dos años sobre el resto del país”, dijo Santa Rosa.

“El diplomado constará de cuatro módulos: fundamentos biológicos, entrenamiento deportivo, concepción tradicional; entrenamiento contemporáneo del deportista y control y evaluación del proceso de entrenamiento deportivo. Al momento solo existen en el país 19 licenciaturas afines al deporte de alto rendimiento y estas solo abordan el 37.8% de las disciplinas del programa olímpico”, finalizó Guevara.

Top Ten Nuevo Modelo Mexicano del Deporte de Alto Rendimiento

Posición Estado Atletas Población

1 Jalisco 421 8.26 mills

2 N. León 382 5.12 mills

3 Baja California 265 3.32 mills

4 Estado México 193 16.1 mills

5 Ciudad México 183 9.59 mills

6 Sonora 140 2.85 mills

7 Chihuahua 138 3.55 mills

8 Sinaloa 118 3.21 mills

9 Querétaro 114 2.03 mills

10 Guanajuato 111 5.85 mills

