Continuarán las altas temperaturas para esta semana

Pide Protección Civil Municipal seguir recomendaciones para evitar problemas por calor

Esta semana se esperan altas temperaturas para la capital del Estado, de acuerdo con información recabada por la Coordinación Municipal de Protección Civil y según el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional; esperándose sólo con nublados escasos para los días lunes y martes, por lo que se recomienda tomar las medidas de prevención necesarias para evitar enfermedades relacionadas al calor.

Para lunes y martes el termómetro marcará 37 grados centígrados como máxima y 22 y 23°C como mínima, respectivamente; mientras que para miércoles y jueves la sensación más alta de calor será de con 38 grados y la mínima de 24 y 23°C, respectivamente; en tanto el viernes la temperatura más alta llegará a los 37 grados Celsius y la más baja a los 23.

Al respecto, el titular del despacho Protección Civil Municipal, Joel Estrada Castillo recomendó a los chihuahuenses tomar las debidas precauciones para prevenir deshidrataciones y problemas de salud, además de abstenerse de realizar incendios de maleza y basura que provocan serios daños al medio ambiente.

También llamó a los ciudadanos a permanecer en casa tanto como sea posible, pues la semaforización por COVID-19 continua en color naranja, y las medidas preventivas deben seguir, guardando la sana distancia, utilizando cubrebocas y evitando las aglomeraciones.

Sigue estas recomendaciones para evitar incidentes por golpe de calor:

Quédate en casa en la medida de lo posible, no te expongas ni expongas a los tuyos

No te expongas a los rayos del sol y utiliza ropa ligera,

Si permaneces tiempo considerable a la intemperie, utiliza bloqueador solar y toma baños con agua tibia

Hidrátate; consume abundantes líquidos, frutas y verduras frescas y desinféctalas

Si es estrictamente necesario salir y no tienes auto, utiliza gorra, sombrero o sombrilla

Si realizas ejercicio, utiliza ropa adecuada y hazlo preferentemente durante las mañanas o tardes

Resguarda a niños, adultos mayores y mascotas dentro del hogar o lugares con sombra

Ante cualquier emergencia, llama al 9-1-1

Comentarios