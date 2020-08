Inviable alianza con el PRI en Chihuahua señala Rocío Reza

La Dirigente de Acción Nacional en Chihuahua Rocío Reza Gallegos, señaló que en estos momentos una alianza con el PRI no sería viable ni para la militancia ni para los chihuahuenses en el entorno que se vive rumbo al 2021.

A pregunta expresa de algunos periodistas sobre la posibilidad de una alianza con el Partido Revolucionario Institucional, la dirigente señaló que las alianzas deben ser con los ciudadanos, más que con otros institutos políticos.

“Reconocemos a varios liderazgos del PRI que han construido de forma positiva en algunos aspectos de la política, sin embargo, esa alianza no es viable ni para nuestra militancia ni tampoco para los chihuahuenses que nos demandan resultados y buenos gobiernos” dijo la líder blanquiazul.

Para el PAN la generación de alianzas ciudadanas es fundamental y de momento no se tiene una decisión en cuanto a establecer candidaturas en común con otros organismos políticos, pues es algo que se debe definir con el Consejo Nacional para los cargos federales y también en lo local por medio del Consejo Estatal.

“Como partido político tenemos una gran responsabilidad social, entendemos el difícil momento que atraviesa la política y estamos convencidos de que quitaremos a Morena el control del Congreso, sin embargo el tema de las alianzas se define con los Consejos Estatal y Nacional, y deberán responder al interés de la ciudadanía y a los ideales de nuestro partido en el caso de que pudieran darse” dijo Reza Gallegos.

Señaló que el PAN es basto en cuanto a liderazgos y perfiles en todas las regiones del estado y aseguró que tienen en la mira la victoria para el año entrante.

“En el PAN tenemos liderazgos de gran reconocimiento social, estamos trabajando fuerte en una ruta hacia el 2021 que nos permita el triunfo electoral y volver a ser el instrumento de la ciudadanía para generar buenos gobiernos, trabajamos firmes hacia la victoria en el próximo año en alianza con líderes de la iniciativa privada y líderes sociales” puntualizó.

Añadió que en Chihuahua se sabe distinguir a los buenos gobiernos y es fundamental corresponder a la confianza depositada en las urnas.

“Los buenos gobiernos están en Acción Nacional, vamos trabajando para reafirmar el triunfo en Chihuahua y arrebatarle el Congreso Federal a Morena” finalizó.

