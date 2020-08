Suben precios de alimentos; se gasta más en julio

Dinero en imagen

https://www.dineroenimagen.com/economia/suben-precios-de-alimentos-se-gasta-mas-en-julio/125388

Los precios de los alimentos considerados indispensables en la dieta de los mexicanos por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) se encarecieron durante julio, mes en el que comenzó la reactivación de las actividades no esenciales.

El conjunto de 33 productos de esta canasta básica, cuyo costo define la línea de pobreza extrema en el país, se ubicó en mil 707 pesos con 70 centavos, cantidad 24 pesos con 60 centavos por encima de la reportada en junio.

Según con el levantamiento de precios que cada mes realiza Excélsior en tiendas de abarrotes y de autoservicios además de mercados populares, durante el séptimo mes del año destacó el encarecimiento del limón, cuyo kilo pasó de 24 pesos con 90 centavos el 30 de junio a 29 pesos con 90 centavos ayer, lo que significó un incremento de 20.1 por ciento.

Al listado de mayores incrementos se suma la pechuga de pollo, dado que el kilo transitó de 76 a 90 pesos en el mismo periodo, lo que representó un aumento de 18.4 por ciento. Le sigue el chile cuaresmeño, cuyo kilo pasó de 29 pesos con 90 centavos a 34 pesos con 90 centavos en el último mes, lo que significó un alza de 16.7 por ciento.

El único producto que bajó de precio en los últimos 30 días fue la papa, ya que el kilo pasó de 29 pesos con 90 centavos a 27 pesos con 50 centavos, lo que significó una reducción de 8%.

De acuerdo con las estadísticas, un total de 27 productos mantuvieron el mismo precio reportado que el último día de junio.

Además, en el periodo que comprende enero a julio, la canasta alimentaria se ha incrementado 1.7 por ciento.

Para Rebeca González, jefa de familia, el encarecimiento de la canasta básica de alimentos ha sido resentido por su cartera dado que sus ingresos disminuyeron 30% desde que comenzó la Jornada Nacional de Sana Distancia, en marzo pasado, para frenar la propagación del covid-19.

Los últimos meses he estado trabajando en casa, pero como ya no gastó en pasajes ni en comida, el jefe me pidió aceptar una reducción de salarios para que no hubiera despidos, sin embargo, con eso cada vez es más difícil cubrir todos los gastos, incluyendo la despensa”.

Consideró que uno de los mayores obstáculos para poder comprar a mejores precios es no poder salir a buscar promociones. “Estoy comprando casi todo en la tienda de autoservicio y mercado que me quedan más cercanos a casa”.

Resaltó que su familia ha tenido que cambiar sus hábitos alimenticios para ahorrar, como sustituir la carne por huevo, el cual consideró que ya tiene un precio más accesible.

Añadió que también ha optado por incrementar el consumo de verduras, además de lentejas, alubias, arroz y frijoles. “En tiempos de crisis hay que optar por lo más barato para que rinda el dinero”.

SIN TREGUA

1.5% aumentó el precio de la canasta básica de alimentos en julio.

1,707.70 pesos se requirieron ayer para adquirir la canasta básica.

1,683.10 pesos se necesitaron en junio para adquirir los 33 productos básicos.

Comentarios