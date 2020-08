Prevé Protección Civil Municipal lluvias y clima cálido para este fin de semana

La Coordinación Municipal de Protección Civil informa que, de acuerdo al pronóstico del clima del Servicio Meteorológico Nacional, existen probabilidades de lluvia para hoy viernes, aunado a presencia de vientos durante el fin de semana y temperaturas máximas de 35 grados centígrados, por lo cual se invita a la ciudadanía a seguir las indicaciones que emite la autoridad para evitar incidentes relacionados a las lluvias y al calor.

De acuerdo a la información de CONAGUA, se espera que para este viernes se registren precipitaciones pluviales en varios puntos de la ciudad y que la temperatura oscile entre los 35 y 20 grados centígrados, con ráfagas de viento que podrían alcanzar los 54 kilómetros por hora.

Para sábado y domingo se pronostican días parcialmente nublados, con clima cálido que se mantendrá entre los 35 y 20 grados Celsius, así como una ligera disminución en las rachas de viento que podrían ser de hasta 45 kilómetros por hora.

Joel Estrada Castillo, titular de la dependencia municipal, informó que si bien hasta el momento sólo se esperan lluvias para el día viernes, esto podría variar, por lo que destacó la importancia de permanecer alerta ante cualquier cambio, además de seguir con las recomendaciones preventivas para evitar accidentes relacionados con golpes de calor, tales como no exponerse de manera prolongada al sol, mantenerse hidratados y vestir ropa ligera.

Ante la presencia de lluvias sigue estas recomendaciones:

– Quédate en casa, no salgas de no ser necesario, mientras llueve o hay pronóstico de lluvia fuerte.

– Maneja a velocidad moderada y con las luces encendidas.

– Sé cortés y cede el paso a otros automovilistas y vehículos de emergencia.

– Evita transitar por calles inundadas o corrientes de arroyos. Detente y espera a que baje el nivel, es lo más seguro.

– Evita días de campo o recrearte en cercanías de arroyos o cuerpos de agua.

– Retira objetos que puedan volarse de los techos, balcones o terrazas.

– Evita sacar bolsas de basura u objetos que puedan obstruir desagües.

– Revisa que las salidas de agua de patios o techos estén despejadas.

– No subas a los tejados a tratar de cubrir goteras, espera a que pare de llover.

– Resguarda mascotas en el interior o áreas libres de lluvia. Llama al 911 ante cualquier emergencia.

