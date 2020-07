Nosotros combatimos al narco; Duarte busca evadir la extradición: fiscal

El fiscal General del Estado, César Peniche Espejel, aseguró que las acusaciones del exgobernador César Duarte por supuestos nexos entre el actual mandatario estatal y el narco son falsos.

Puntualizó que no tienen credibilidad, pues se trata de dichos sin ningún sustento prefabricados por sus abogados con la intención de evadir la posibilidad de ser extraditado, ya que, de momento no tiene sustento legal.

“Tenemos un Estado en donde a diferencia de otros tiempos, se ha demostrado la acción en contra de organizaciones y grupos criminales con órdenes de aprehensión y carpetas de investigación, lo que evidentemente no ocurría en tiempos del anterior gobierno. Hoy, los principales líderes criminales y gente de su estructura tienen órdenes de aprehensión. Antes aún a los más conocidos ni siquiera carpetas de investigación tenían. Hemos enfrentado al crimen organizado y hemos tenido bajas.

Según se publicó por el periódico Reforma, Duarte Jáquez tiene una grabación en donde un integrante del gabinete estatal en Chihuahua aconseja a Corral Jurado de acuerdos con líderes criminales, fue grabado en Nueva York diciendo a un investigador privado que Duarte “será asesinado” si regresa a México.

“Antes circulaban por todo el estado vehículos con sujetos armados, y ahora estos mismos se ocultan y operan en la clandestinidad. No hay calidad moral del ahora sujeto a extradición, para pretender señalar a un Gobierno que no ha hecho ningún tipo de pacto con criminales. Actualmente no solo se está combatiendo a la corrupción, sino también al crimen organizado”, reiteró Peniche.

Comentarios