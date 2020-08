Meghan Markle pierde primera batalla contra tabloides, deberá pagar millones

Miriam Jiménez

La duquesa de Sussex no salió airosa del ‘primer round’ frente a la empresa Associated Newspapers Ltd. por la publicación de cinco artículos.

A pesar de todos sus esfuerzos por demostrar que el diario británico Daily Mail invadió su intimidad al publicar una carta que le escribió a su papá, Meghan Markle deberá pagar 67 mil 888 libras (casi dos millones de pesos mexicanos) para cubrir los costos legales a los que tienen que incurrir cada una de las partes involucradas en el juicio luego que el juez desestimara ya tres puntos de su demanda.

Según documentos que publicó el mismo Daily Mail, Meghan ya se comprometió a pagar dicha cantidad pese a que el juicio continúa y quedan por resolver otros puntos de la demanda interpuesta por la defensa de la ex actriz en el Alto Tribunal de Londres.

En febrero de 2019, la duquesa de Sussex demandó a la empresa editorial Associated Newspapers Ltd. (ANL) por la publicación de cinco artículos, dos en el diario Mail on Sunday y tres en el MailOnline. En uno de esos artículos se incluyeron extractos de la carta que la ex actriz escribió a su papá, en agosto de 2018, cinco meses después de su boda real con el príncipe Harry, a la que el ex director de luces Thomas Markle no asistió.

Durante el juicio se resolverá si realmente se hizo uso indebido de información privada, si hubo una infracción de los derechos de autor e incumplimiento de la Ley de Protección de Datos por parte de los diarios que forman parte de ANL.

Pero debido a la crisis sanitaria del coronavirus, se espera que el juicio comience hasta el próximo año, aunque actualmente ya se han iniciado varios procedimientos en los que, además, la empresa editorial ha tomado ventaja. A principios de mayo el juez del Tribunal Superior determino como “irrelevantes” varios argumentos de la ex actriz, por ejemplo, que los tabloides tenían marcada una agenda en su contra.

Hace unos días, Justin Rushbrook, abogado de la duquesa de Sussex, dijo que la empresa editorial tiene la intención de publicar otro artículo con los nombres de cinco mujeres que ofrecieron declaraciones a la revista People sin autorización de Meghan.

Markle añadió que fue un intento de sus amigas de defenderla del trato intimidatorio de parte de los tabloides británicos, pero que revelar sus identidades se violarían sus derechos. “No cabe duda de que, además de defender el caso a través de los tribunales, (ANL) está tratando de maximizar la publicidad alrededor de lo que ha calificado como el ‘juicio del siglo'”, consideró Rushbrook.

La ex actriz aseguró que “la única razón para hacer públicos sus nombres” es para conseguir ganancias comerciales y esto podría representar una amenaza para el bienestar emocional y mental de las involucradas.

“Las amigas son importantes testigos potenciales. Informar de estos asuntos sin hacer referencia a los nombres sería una fuerte restricción sobre los derechos de los medios y del acusado a denunciar este caso y del derecho del público a saberlo”, dijo Anthony White, abogado de ANL.

