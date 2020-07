“Infiltrados de Morena pretenden, desacreditar lucha de agricultores” PAN

– Pide Rocío Reza que se investigue a infiltrados en manifestación de agricultores

El Partido Acción Nacional reitera el llamado al diálogo y cese a la violencia en la zona centro sur del estado, pues se han detectado personas externas y ajenas a los productores, incitando a los disturbios y generando destrozos con la pretensión de desacreditar la lucha que ha dado el sector campesino de Chihuahua.

Rocío Reza Gallegos dirigente del PAN en el estado pidió a los manifestantes, no caer en provocaciones ni engaños que generen mayor confusión, señalando que productores de la región han reportado personas vinculadas a Morena que están incitando al caos.

“No caigamos en provocaciones que generen mayor confusión, hacemos un llamado a la unidad de todos los productores y de la ciudadanía, en favor de Chihuahua. La violencia genera mayor violencia, pedimos a los agricultores que no se dejen engañar por externos que solo le apuestan a generar caos; Morena le apuesta al disturbio y a la confrontación”

La dirigente de Acción Nacional indicó que algunos agricultores han manifestado desconocer a las personas que generaron los disturbios, por lo que hizo un llamado a la Fiscalía para que investigue de fondo y aplique una sanción a los responsables.

Reiteró que la prioridad en este momento es contener la violencia y salvaguardar la integridad de la población que se encuentra en la zona del conflicto, además de pedir que se eleve el nivel de negociación pues únicamente se ha revelado la falta de voluntad de la 4T.

“Si al Gobierno Federal le interesara el bienestar de los agricultores y sus familias, llegaría a la negociación con un fondo económico o acciones que les garantice que no quedarán desamparados por alguna afectación presente o futura originada por la entrega de agua, pero no es así, llegan a las mesas de dialogo sin soluciones y con las manos vacías”

