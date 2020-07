El PAN en Chihuahua se manifiesta en favor de la vida

Acción Nacional está a favor de la vida desde la concepción; nuestra convicción y compromiso se encuentra en defenderla en todas sus etapas hasta la muerte natural y preservar la dignidad humana, apegados a nuestros principios concebidos desde 1939, expresó la dirigente del Partido en el estado Rocío Reza Gallegos.

La dirigente blanquiazul hizo un llamado a la Suprema Corte de Justicia de la Nación a que no se extralimite en sus atribuciones y respete la autonomía legislativa de cada entidad federativa, muchas de las cuales han decidido venturosamente garantizar el primer derecho del que puede disfrutar cualquier ser humano: el derecho a vivir.

“El primer derecho es el derecho a la vida, Acción Nacional defiende la vida y defiende la familia, codo a codo lucharemos con la sociedad para que se respete la dignidad humana, no permitiremos de ninguna manera que se ultrajen estos valores tan importantes para la sociedad mexicana” señaló la líder del PAN en el estado.

Por medio de la militancia, legisladores y líderes del partido en Chihuahua, el PAN ha estado en permanente vinculación con agrupaciones de la sociedad civil, quienes han manifestado su preocupación ante la posibilidad de que la SCJN legalice de facto el aborto en todo el país.

Acción Nacional considera que una eventual resolución de la Corte en ese sentido atentaría gravemente contra la libre determinación legislativa de cada entidad federativa y debilitaría la división de poderes.

Reza Gallegos dijo que el PAN está comprometido también con una vida digna para todas las mujeres, incluyendo aquellas que requieren un acompañamiento especial para llevar a buen término el embarazo y por ello deben incluirse políticas públicas para brindar soluciones que nunca incluyan un riesgo a su vida ni tampoco la necesidad de un aborto “no se debe criminalizar a la mujer en ningún caso, tenemos que buscar otras alternativas pero fuera del aborto” dijo.

¡Sí hay de otra!; Los gobiernos de Acción Nacional están trabajando en pro de la vida

Acción Nacional tiene una visión totalmente distinta a la de este gobierno federal y no permitirá que se ultraje la dignidad humana.

Los gobiernos de Acción Nacional siempre han estado comprometidos con la defensa de la vida en todas sus etapas desde la concepción hasta la muerte natural y mejorar las condiciones de vida de las mujeres, así como de sus hijos.

Comentarios