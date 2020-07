Aprueban cambio de uso de suelo de recreación y deporte a comercio y servicios

Los regidores del Ayuntamiento aprobaron el cambio de uso de suelo tras un Estudio de Planeación Urbana para el cambio de uso de suelo de recreación y deporte, a comercio y servicios del predio denominado “El Vaquero” ubicado en la carretera Chihuahua a Aldama del Ejido Robinson de esta ciudad con una superficie de 3 mil 386.850 metros cuadrados, identificado como Fracción I de la Parcela 190 Z-3 P1/3, El dictamen fue presentado por la Comisión de Desarrollo Urbano en Sesión Ordinaria de Cabildo celebrada vía Zoom.

La solicitud fue presentada por el representante legal de Cimarrón Lubricantes, S.A. de C.V.

De acuerdo a la información proporcionada por la Dirección de Desarrollo Urbano la comisión en comento, realizó la evaluación técnica correspondiente.

Se presentó la siguiente cronología: con fecha 7 de mayo de 2013 la Dirección de Desarrollo Urbano recibió el estudio de planeación para llevar a cabo el cambio de uso de suelo de Recreación y Deporte a Comercio y Servicios, el cual fue enviado al IMPLAN, mismo que emitió dictamen técnico No Procedente mediante Oficio No.214/2013 de fecha 14 junio de 2013.

De conformidad al dictamen técnico emitido por el IMPLAN por medio de Oficio No. 233/2018 del 20 de septiembre de 2018, al estudio de planeación, lo dictamina técnicamente No Procedente.

Con fecha 15 de agosto de 2019 se recibe en esta Dirección, solicitud de reconsideración al estudio de planeación urbana denominado “Predio El Vaquero” en donde promueven el cambio de uso de suelo en un predio ubicado en la Carretera Chihuahua a Aldama del Ejido Robinson, tratándose de la Fracción I de la Parcela 190 Z-3 P1/3.

En atención a la solicitud del promotor la Dirección de Desarrollo Urbano y Ecología envía al IMPLAN por medio de Oficio No. DASDDU/262/2019, con fecha 20 de agosto de 2019, de conformidad al Art. 55 de la Ley de Desarrollo Urbano Sostenible del Estado de Chihuahua y Art. 26 del Reglamento de Desarrollo Urbano Sostenible del Municipio de Chihuahua.

El 30 de septiembre de 2019 el Instituto Municipal de Planeación envió a la mencionada dirección municipal el dictamen técnico al estudio de planeación urbana como Procedente Condicionado tipo B, de conformidad al Artículo 55 de la Ley de Desarrollo Urbano Sostenible del Estado de Chihuahua y al Artículo 26 del Reglamento de Desarrollo Urbano Sostenible para el Municipio de Chihuahua.

Se envió a la Subdirección Jurídica del H. Ayuntamiento, el Aviso del inicio de la consulta pública del estudio denominado “Predio El Vaquero”, por medio de Oficio No. DASDDU/356/2019 de fecha 14 de octubre de 2019, para que fuera notificado por medio del Tablero de Avisos del Municipio de Chihuahua, al público en general del inicio del proceso de la consulta pública del estudio de planeación urbana.

Así como de la recepción de opiniones, planteamientos y demandas de la comunidad respecto al predio anteriormente descrito, por medio de la etapa de consulta y opinión de la ciudadanía, de las organizaciones de la comunidad y de las autoridades federales y estatales, respecto del Plan las cuales fueron recibidas en las instalaciones de la Dirección de Desarrollo Urbano y Ecología Municipal.

La Subdirección Jurídica, notificó a la Dirección por medio de Oficio No. SJ-2081/2019 de fecha de 23 de octubre de 2019 que fue puesto en Aviso en el Tablero del Municipio.

Mediante el Oficio No. DASDDU/357/2019 de fecha 14 de octubre de 2019 la DDUE, solicitó a la Dirección de Desarrollo Humano y Educación, la existencia de comités de vecinos que se ubicaran en el perímetro del predio en estudio, para notificarles del estudio de planeación urbana denominada “Predio El Vaquero”.

Por medio de oficio No. DDHYE/3844/2019 de fecha del 31 de octubre de 2019, emitido por la Dirección de Desarrollo Humano y Educación, se notificó a la dependencia mencionada, que no se cuenta con ningún comité de vecinos conformado en dicha zona, de tal forma que se corroboró que en la zona no hay habitantes.

Que por medio de Oficio No. DASDDU/358/2019 de fecha 14 de octubre de 2019, la DDUE envío a SEDATU el estudio de planeación, dando contestación la SEDATU con oficio OFICIO No. I/128/OR/1843/2019 del 27 de noviembre de 2019.

Por medio de Oficio SJ-2193/2019, del 02 de diciembre de 2019, la Subdirección Jurídica, notifica a la DDUE del cumplimiento de la notificación del aviso.

El promotor presenta Oficio No. D.T. 319-08/2018 24 de agosto de 2018 de la JMAS.

El promotor presenta Oficio No. ZDCH-PLANEACIÓN-392/2018 del 20 agosto de 2018 de la CFE.

El estudio de planeación urbana denominado “Predio El Vaquero”, fue presentado en la Vigésima Novena Sesión Ordinaria de la Comisión de Regidores de Desarrollo Urbano del 09 de enero de 2020 y en la Trigésima Sesión Ordinaria de la Comisión de Regidores de Desarrollo Urbano iniciada el 13 febrero 2020, suspendida y reanudada el día 18 de febrero de 2020, en donde fue aprobado por Unanimidad de votos.

