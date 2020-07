Cristian Castro hace fuertes revelaciones sobre las peleas en su familia

Renata González

El cantante asegura que su tío Jose Alberto Castro también llegó a golpear a su mamá y a su abuela.

Cristian Castro no es el único que ha tenido episodios violentos con su mamá, Verónica Castro o peleas subidas de tono con su abuela, la fallecida Socorro Castro.

El cantante reveló que incluso su tío, el productor de telenovelas José Alberto “Güero” Castro la agredió en alguna discusión familiar.

En entrevista con el programa Todo para la Mujer, que conduce Maxine Woodside, el cantante habló de los problemas que se vivieron entre los Castro en el pasado.

“Todos nos peleamos fuerte. Me peleé fuerte con mi abuela, con mis tíos, con mis primos, con todo el mundo. No me peleo tranquilo”, reconoció el cantante de “No podrás” durante la entrevista de radio.

“Entre ellos se pelan fuerte también, como todas las familias. Mi mamá a veces me pegó de chico y hasta mi tío José Alberto le daba a mi mamá y le daba a mi abuelita”, aseguró Cristian Castro.

Al ser común entre los Castro que hubiera peleas tan subidas de tono, el cantante dijo que no entiende por qué ahora, después de tantos años, la prensa lo magnifique tanto.

“Las peleas fuertes no eran algo así como el gran suceso de nuestras vidas como lo están haciendo en la prensa. Se está magnificando mucho eso, pero la verdad es que no lo vemos con ninguna dimensión tan fuerte.

“Dimensionar la pelea con mi mamá como quieren dimensionarla es injusto. Porque ustedes saben perfectamente que mi mamá y yo manejamos energías fuertes de crítica y estamos apuntándonos porque así crecimos, porque queremos vernos bien y somos muy posesivos”, afirmo Cristian Castro.

El cantante hacía alusión a lo que reveló Yolanda Andrade hace más de un mes. La conductora dijo en un programa argentino que Cristian mandó al hospital a su mamá luego de propinarle una golpiza.

“La ahorcó y la pateó en la escalera, estaba muy mal, los golpes que le dio a su mamá no fue por mi culpa y no fue porque se enteró por la relación”. Yolanda dijo que Verónica tuvo que ser operada en Arizona porque Cristian “le rompió la espalda y el cuello”.

