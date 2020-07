Recibe jefa de familia material de construcción por parte del Gobierno Municipal

Con el apoyo del Gobierno Municipal de Chihuahua, la señora Estela y su familia ya cuentan con material para construir un cuarto más en su vivienda para mejorar su calidad de vida, a través programa de Materiales para Construcción, cuya convocatoria se realiza desde la Dirección de Desarrollo Humano y Educación.

La señora María Estela Solís, beneficiaria de este apoyo, es madre de cuatro hijos, actualmente vive con dos de ellos; una de 19, y otro de 12 años, además de su nieta de 2 años; siendo ella el sostén de la familia, de poco a poco ha adaptado su hogar, pero no había podido extender la construcción de su casa, por los gastos cotidianos, colegiaturas, transporte, etcétera, por lo que ahora podrá construir un cuarto más en su vivienda.

El director de Desarrollo Humano y Educación, Marco Bonilla, expuso que a la señora Estela se le entregaron 350 blocs, 16 sacos de cemento, 13 varillas, 4 armex y 44 casetones, que fueron llevados directo a su domicilio por personal del Gobierno Municipal, con el fin de evitar que ella tuviera que salir a recogerlos, como parte de las medidas implementadas ante la contingencia sanitaria.

Además, se le entregó apoyo alimentario debido a que la señora Estela fue suspendida de su trabajo durante el confinamiento. “Fue muy grande la ayuda porque la cantidad que yo pagué fue un poquito de lo que me dieron, quiero agradecerles que me ayudaron, gracias a Dios que entré en el programa. Si yo hubiera dicho, voy a juntar para comprar todo eso a lo mejor no hubiera podido”, expresó la beneficiaria al momento de la entrega de su material.

Con estas acciones el Gobierno Municipal de Chihuahua a cargo de la alcaldesa Maru Campos, refrenda su compromiso de trabajar por los que más lo necesitan y evitar el dolor evitable; en caso de requerir más informes sobre el programa en mención, se pone a disposición la línea 072, extensiones 6530 y 6563 con atención directa al Departamento de Vivienda Digna.

Comentarios