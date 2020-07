Alejandro Sanz se niega a pagarle millonaria pensión a su ex, Raquel Perera

Arturo Perea

Raquel Perera interpuso una demanda exorbitante contra el cantautor español el pasado mes de mayo, luego de su separación en 2019.

Como consecuencia, un juez en Miami ordenó congelar las cuentas bancarias del cantante luego de que su ex pareja expresara su temor a que el español ‘despilfarrara’ su patrimonio y no dejara nada para sus hijos, Dylan y Alma. No obstante, según informes del programa de espectáculos, Suelta la Sopa, los abogados del cantautor solicitaron a la corte que se les dé más tiempo para poder responder.

El 2 de julio Alejandro, a través de sus representantes legales, solicitó más tiempo a la justicia de Estados Unidos para responder a la demanda de Raquel, y lo hizo por medio de un escrito con 89 puntos redactados en 25 páginas.

En dicho documento, Sanz solicitó a la corte que deseche el caso, pues Raquel había interpuesto la demanda de divorcio mes y medio antes en España, por lo que las leyes de su país natal deberían llevar el caso.

or otra parte, la conductora, Vanessa Claudio , señaló que Alejandro no pretenderá ceder ante las demandas de su ex esposa, pues ella está en búsqueda de querer quitarle su fortuna al artista.

“Parece que ella borró de su memoria que se casaron por capitulaciones, que cada quien tiene lo suyo y que lo que hicieran o adquirieron en el matrimonio era de la persona que lo adquirió así, y el notario les preguntó si estaban conscientes de lo que estaban firmando, y que ella respondió que sí”, declaró Vanessa.

