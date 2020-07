David Villa se defiende de acusaciones de acoso en NYCFC: “Son totalmente falsas”

Servicios de ESPN Digital

El exfutbolista español David Villa dijo este jueves en Gijón que son “totalmente falsas” las acusaciones de acoso formuladas contra él en Twitter por una antigua trabajadora del equipo New York City FC, en el que jugó el futbolista español durante su etapa en la Major League Soccer, y que confía en que “se aclare pronto y se pueda decir la verdad”.

“Son totalmente falsas. No me entra en la cabeza que alguien pueda pensar algo así de mí. Tengo una trayectoria en diferentes clubes y en la selección española en la que he trabajado con más de 1,000 jugadores, auxiliares, empleados, trabajadores del club, muchas mujeres con las que he compartido trabajo y nunca nadie ha tenido una queja mía y yo nunca he tenido una queja de nadie en ningún país”, declaró a la agencia EFE el máximo goleador histórico de la selección española.

Una noticia que, asegura, le conmocionó: “Me enteré aquí en Asturias con mi familia. Desde hace casi dos años que abandoné la disciplina del New York City no he hablado con nadie de allí y este domingo, cuando estaba en la playa, lo vi en las redes sociales. Ayer o anteayer es cuando se empezó a hacer eco algún medio de comunicación”.

Villa se siente en estado se ‘shock’: “No me puedo creer que una acusación así, falsa, se empiece a divulgar y a hacer más y más grande tan rápidamente. Te sientes un poco indefenso ante esta situación”, dijo.

El exjugador asturiano se muestra, no obstante, tranquilo ya que sostiene la falsedad de las acusaciones vertidas por la denunciante, identificada como Skyler Badillo en su cuenta de Twitter, que acusó al jugador asturiano de acoso durante la etapa en que él jugaba en la liga estadounidense -de julio de 2014 a enero de 2019-.

“Estamos tristes por la situación que estamos viviendo. Creo que para nada nos la merecemos, es algo que está fuera de nuestro control y que es increíble que nos esté pasando; parece una pesadilla. Por otro lado, estamos tranquilos, yo no he hecho nada y tengo la conciencia muy tranquila”, aseguró.

“Deseo que todo esto se acabe pronto y se aclare; estuve en New York City cuatro años, ayudé a crecer al club desde cero, trabajando con grandísimos profesionales que me han demostrado su cariño, tanto jugadores, trabajadores, empleados de la oficina? todos con los que he convivido y espero que esto se acabe cuanto antes porque es difícil para nosotros”, continuó.

Villa ve con buenos ojos la decisión del New York City de abrir una investigación ya que considera que ayudará a que se aclare la situación: “El club tiene, por supuesto, toda mi ayuda para aclarar todos los hechos; puede llamarme cuando quiera y voy a contarles lo mismo que os estoy contando a vosotros, que es totalmente falso”.

“Yo nunca he hecho nada malo a esa persona -continuó- ni he visto que nadie del entorno del club le hiciera nunca nada malo, por eso todas esas zonas de, digamos, los vestuarios, sala de fisios, gimnasios, el campo? lo compartíamos muchísimos jugadores y miembros del ‘staff’ y confío en que se aclare todo pronto y se pueda decir la verdad.

Por último, el exfutbolista destacó el problema que supone el acoso: “Creo que el acoso es algo muy difícil y muy importante que vivimos en la sociedad y por eso me fastidia todo muchísimo”, concluyó.

