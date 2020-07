Hay desinformación en tema del agua entre políticos; deben atender a los agricultores: Coparmex

En relación a los comentarios del gobernador Javier Corral al acusar a los empresarios por politizar el tema de extracción del agua en las presas, el presidente de Coparmex en Chihuahua Jorge Cruz Camberos, refirió no es momento de enfrentamientos sino apoyar a los agricultores que de ahí dependen.

Fue la tarde del martes cuando el mandatario estatal, Javier Corral Jurado, lamentó que hay funcionarios e incluso empresarios que intentan politizar la problemática de a extracción de agua en las presas de Chihuahua, por parte del gobernó federal y Conagua, lo que ha generado enfrentamientos entre Guardia Nacional y productores de la región tanto en La Boquilla, El Granero y Las Vírgenes.

Al respecto Cruz Camberos recalcó que hay mucha desinformación en el tema y ciertas figuras públicas que dicen no hay adeudo y solo se roban el agua de Chihuahua crean la desinformación.

“De entrada ahí hay confusión, lo que recalcó es que no veo los legisladores de Morena especialmente quisieran sacar la cabeza en el tema. Yo no me siento apto de apoyar ni criticar al gobernador, lo importante es que los agricultores conozcan tienen todo nuestro apoyo y esperamos que lleguen las lluvias, faltan acciones, pero hoy preferimos ser mediadores y no tomar partido”, agregó.

