Cuando el río suena, agua lleva; debe autoridad publicar lista: diputado

Tras la publicación de un listado que involucra a políticos que pudieron haber recibido sobornos para aprobar la Reforma Energética en diciembre de 2013, el legislador local por Morena Miguel Ángel Colunga, refirió que la autoridad competente debe corroborar y difundir los nombres así como comprobar y castigar cualquier acto de corrupción, sin politizarlo.

“Me parece importante que de manera oficial, la autoridad competente difunda la lista de los involucrados, en todo caso de corrupción participan más de dos personas, yo en este momento no puedo afirmar que las personas señaladas recibieron sobornos, pero sí puedo decir que ciertamente en política ese tipo de “favores”, como el de aprobar la reforma energética, se pagan y no me extrañaría que así hubiera sido. Habría que aplicar el dicho de que cuando el río suena es que lleva agua”, expuso.

En este sentido, señaló que si se están señalando nombres es muy probable que alguno esté involucrado, y no tiene relación con un futuro proceso electoral sino el hacer justicia.

“Lo que se tiene que hacer es llegar al fondo del asunto integrando bien los expedientes y fundamentando jurídicamente los procesos, de manera que no solo se detenga a los responsables sino que se les haga devolver lo robado. La lucha contra la corrupción y la impunidad por parte nuestra y del Gobierno de la República va hasta donde tope”, agregó.

Cabe mencionar que el listado se dio a conocer luego de la detención de Emilio Lozoya, exdirector de Petróleos Mexicanos (Pemex) en el periodo de 2012-2016. De acuerdo con la información de Presidencia de la República, el expolítico que está acusado de presunto lavado de dinero, cohecho y asociación ilícita, dijo a la Fiscalía General de la República (FGR), que tiene en su poder grabaciones de supuestos sobornos relacionados con la aprobación de la Reforma Energética que podrían implicar a altos funcionarios de la pasada administración.

