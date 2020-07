Publica Municipio nombres de 128 beneficiados de Proyectos Productivos para emprendedores y microempresas

El Gobierno Municipal de Chihuahua, a través de la Dirección de Desarrollo Económico y Turístico, da a conocer la lista de los 128 beneficiarios de la convocatoria para emprendedores y microempresarios “Proyectos Productivos para Sectores Vulnerables”. La publicación oficial se encuentra en: www.municipiochihuahua.gob.mx/Convocatorias/Resultados_Proyectos_Productivos_para_Sectores_Vulnerables

Este programa corresponde a una de las acciones implementadas por el Gobierno Municipal de Chihuahua para generar las condiciones adecuadas para el emprendimiento y el crecimiento de microempresas, a partir de un apoyo económico en especie (maquinaria y equipo), de hasta 10 mil pesos.

La convocatoria fue lanzada el 5 de marzo del 2020 y debido a la contingencia del COVID-19, la reunión del Comité Técnico Dictaminador se pospuso al pasado 13 de julio. De conformidad con las reglas de operación, la sesión del comité de validación contó con la participación de Carlos Espino Enríquez, presidente de la Red Emprende Chihuahua; María Fernanda Hernández, en representación Ricardo Bustos, director de Emprendiendo por Chihuahua A.C. y Stephanie Aragón, en representación del regidor Germán Ávila; además de las funcionarias municipales Cyndi Lugo y Laura Benavides.

A continuación la lista de beneficiarios:

FERNANDO FUENTES FLORES (COSTURA)

SOCORRO OLIVAS FLORES (COSTURA)

ELIZABETH PEÑA BARRAZA (PANADERÍA)

HUGO FERNANDO FLORES VARGAS (TALLER)

AURORA SUAREZ GALVEZ (CAFETERÍA)

MARÍA DE LOURDES LÓPEZ MEDRANO (COSTURA)

ANTONIA SIGALA CONTRERAS (COSTURA)

MARÍA TERESA ERIVES LÓPEZ (COSTURA)

ALONDRA LIZETH RASCÓN CHÁVEZ (COSTURA)

ADRIANA SARAHI MUÑOZ MEDRANO (PUESTO DE COMIDA)

MARÍA DE JESÚS GAMEZ PINEDA (TORTILLERÍA)

KAREN GABRIELA RUÍZ SEAÑEZ (REPOSTERÍA)

LOURDES LETICIA MARTÍNEZ (ESTÉTICA)

YESIKA BUENROSTRO CASTILLO (PASTELERÍA)

JULIO CÉSAR RUÍZ SOSA (COMERCIO PRODUCTOS)

MARÍA DE LOURDES QUIRINO ROCHA (COSTURA)

KEVIN ALEXIS SALAZAR LÓPEZ (BARBERÍA)

JUANA CASTILLO MUÑOZ (COSTURA)

DORA ISELA ADAME SÁENZ (COSTURA)

ARNOLDO MARTÍNEZ MENDOZA (PUESTO DE COMIDA)

CLAUDIA BEATRÍZ FLORES LUJÁN (PUESTO DE COMIDA)

ROSA MARÍA BETANCOURT BALDERRAMA (COSTURA)

MARTIN EDWIN MENDOZA MUÑOZ (FABRICACIÓN DE CERVEZA)

MARÍA DEL CARMEN LÓPEZ NAVA (PASTELERÍA)

AURELIA ANGÉLICA REZA BALDERRAMA (COSTURA)

PAUL RENE GARCÍA PORTILLO (CARNE SECA)

CYNTHIA DENISSE MARTÍNEZ PRADO (COSTURA)

OLIVIA ORNELAS CHÁVEZ (COSTURA)

MARTHA ROMERO HERRERA (TORTILLERÍA)

CRISTINA DÍAZ SIMENTAL (INVERNADERO)

ISABEL MARQUEZ DE LA PEÑA (CAFETERÍA)

ROBERTO DE LA ROSA CARMONA (CARPINTERÍA)

NEFTALI JUÁREZ ESPINOSA (CREMA DE CACAHUATE)

OBED PEREZ LECHUGA (CARPINTERÍA)

ANA BERTHA VÁLDEZ NÚÑEZ (COSTURA)

ROCIO TRINIDAD ARAGÓN DIAZ (COSTURA)

FLORA BUSTILLOS OLVERA (COCINITA)

SONIA BANDA GALVAN (TAQUIZA)

ALDOMAR DE ANDA MARTÍNEZ (TACOS ALDOS)

CLAUDIA IVON TARANGO MENDOZA (JABONES)

CÉSAR DE LA GARZA GARCÍA (CHORIZOS)

ANA LAURA DEL TORO ASTORGA (BISUTERÍA)

FERNANDO AGUIÑAGA SERVIN (COSTURA)

CLARA INES SALAS VEGA (VENTA DE PRODUCTOS)

JESSICA ELENA URRUTIA MEJÍA (ESTÉTICA CANINA)

HERIBERTO LOO RASCÓN (CERVEZA ARTESANAL)

BLANCA ILEANA VALENZUELA RAMÍREZ (COMERCIO DE PRODUCTOS)

SANDRA GUADALUPE OCHOA ADRIANO (ESTÉTICA)

PERLA GABRIELA CASTILLO RUBIO (ESTÉTICA)

PERLA JANETH ESRTADA QUEZADA (TORTILLERÍA)

VIVIANA AYALA JUÁREZ (TALLER MECÁNICO)

JESÚS EDUARDO REYES GAMBOA (BARBERÍA)

BELEM GUADALUPE GONZALEZ MUÑOZ (ESTÉTICA)

SOCORRO ELENA FUENTES MEZA (COSTURA)

MANUELA PALOMINO (VENTA DE ROPA)

MARÍA DE JESÚS VÁLDEZ GONZÁLEZ (PALETERÍA)

NORA BARRAZA OLIVAS (DULCE DE LECHE)

LUZ MARIA MORENO MÁRQUEZ (ESTÉTICA)

EDITH RODRÍGUEZ REYES (VENTA DE TAMALES)

ELVA CRISTINA HERRERA HERRERA (PASTELERÍA)

MANUEL SÁNCHEZ PORTILLO (HACE ESCOBAS)

CLAUDIA GUADALUPE SALAZAR ORTÍZ (TAMALES)

JUAN FRANCISCO CHACÓN SANTILLAN (TALLER MECÁNICO)

JESÚS ANDRÉS OMAR ARAIZA RODRÍGUEZ (ZAPATERÍA)

ROSA MARÍA RENTERÍA HERNÁNDEZ (MENUDERÍA)

CONCEPCIÓN HORTENSIA PÉREZ HOLGUIN (TORTILLERÍA)

MANUELA FIERRO BELTRÁN (COSTURA)

URIEL REYES LÓPEZ (ALIMENTOS)

ERIKA PATRICIA CHAPA SOTELO (BARBACOA)

CARMEN CECILIA ROMANO LOERA (ESTÉTICA)

MARTHA CECILIA RENOVA ALCALA (PUESTO DE COMIDA)

ANA KAREN DELGADO VERA (COCINA ECONÓMICA)

ANGELINA RIVERA LOZANO (COSTURA)

VERONICA CHACON RASCON (TORTILLERIA)

NYDIA LIZETH ARMENDARIZ HERRERA (ESTETICA)

JORGE ALBERTO ROJAS AGUILAR (COMIDA)

ANGELICA PEÑA NEVAREZ (UÑAS)

ALMA ANGELICA VALENZUELA CHAVEZ (TRAPEADORES)

AZUCENA OROZCO DE LÈON (COSTURA)

MARIA EUGENIA LÒPEZ LÒPEZ (PASTELERIA)

TERESITA GUZMAN CANDIA (COSTURA)

BLANCA ESTELA CAMPOS RUIZ (COMIDA)

ROSA LETICIA MENDOZA RAMIREZ (PASTELERIA)

ELVIA ISELA RAMIREZ QUIÑONES (COSTURA)

NANCY RAMONA ESTRADA VELAZCO (COMIDA)

RUBEN EDUARDO HERNANDEZ RIVERO (CARPINERIA)

SOFIA RODRIGUEZ ALFARO (REPOSTERIA)

MARGRITA GENOVEVA OCHOA CHAVEZ (VENTA DE DULCES)

SERGIO JAVIER NUÑEZ CRUZ (PANELES SOLARES)

PAMELA BERENICE HERANDEZ GARCIA (RASPADOS)

NIEVES PATRICIA CHAVEZ RIOS (TALLER DE TAPICERIA)

ERIKA ALEJANDRA NUÑEZ CRUZ (PASTELERIA)

CLEOFAS MARGARITAS MEDRANO SAENZ (COMIDA)

BLANCA RITA FIERRO GARCIA (TALLER DE COSTURA)

SILVIA ALEJANDRA ALVAREZ FELIX (CARPINTERIA)

ELFIDO CARRILO MANCINAS (PUESTO DE COMIDA)

MARIA DESIDARIA CARILLO ESCOBAR (ENVASADO)

YESENIA IVETH SARMIENTO HERNANDEZ (ESTETICA)

VERONICA LIRA VILLAGRAN (ESTETICA)

REBECA MARINA DOMINGUEZ MADRID (ARTESANIAS)

OFELIA MARTINEZ SAENZ PARDO (ESTETICA)

VICTOR HUGO GUILLEN LÒPEZ (COMIDA)

MARIA DEL REFUGIO RODRIGUEZ SOLIS (REPOSTERIA)

ROSA MARIA LECHUGA ORTIZ (MOBILIARIO)

LIZZA ANETT MANCINAS CARRERA (COMIDA)

LIZZETE GABRIELA CASAS CERVANTES (MOBILIARIO)

PATRICIA ESPERNZA CHAVIRA MORQUECHO (COSTURA)

MANUEL ARTURO AGUILAR CERVANTES (BARBERIA)

CARLOS ALEJANDRO MALPICA MELENDEZ (DUPLICADO DE LLAVES)

SILVIA CHAVIRA BALDERRAMA (COSTURA)

PRISCILA ALEJANDRA LUNA CHAVIRA (UÑAS)

JOEL HUGO LOZOYA CARRILLO (HELADOS)

PEDRO ALBERTO PARRA ALVAREZ (ALIMENTOS)

ELVIRA ALEJANDRA DELGADO VERA (PASTELERIA)

MA.DE JESUS VAZQUEZ ARELLANO (COSTURA)

ADRIANA LIZETH LÒPEZ LÒPEZ (SALON DE EVENTOS)

CHRISTINA DANIELA GUTIERREZ MARES (COSTURA)

ANNA GRISSEL LOZOYA RIVERA (COSTURA)

LETICIA APOLONIA MACIAS ARMENDARIZ (COSTURA)

NIDIA MARIA NUÑEZ ALONSO (CARPINTERIA)

HILDA ALEJANDRA ESPERZA MARIN (COSTURA)

GRISELDA FERNANDEZ ALTAMIRANO (COSTURA)

GUADALUPE RODRIGUEZ DE LA ROSA (CARPINTERIA)

CONCEPCION RODRIGUEZ GARCIA (COSTURA)

JORGE LOYA JAIME (COMIDA)

NORMA DOMINGUEZ FELIX (SALSAS)

MARTHA AIDE ALVIDREZ HERRERA (COMIDA)

JUDITH MORALES DOMINGUEZ (ARTICULOS DE BELLEZA)

Los proyectos no mencionados en la presente publicación no fueron sujetos al beneficio debido a que no cumplieron con todos los requisitos estipulados por la convocatoria.

Comentarios