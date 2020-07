Pide Cocentro redoblar medidas sanitizantes para revertir semaforización

Ante el posible cambio en la semaforización de retroceder un color en base al número de contagios por Covid-19, Ricardo Perea García, Presidente de la Asociación de Comerciantes del Centro COCENTRO, aseguró que es indispensable trabajar en conjunto con las autoridades para frenar la curva de contagios y evitar regresar del color naranja al rojo, lo que implicaría volver a cerrar comercios y detener actividades.

Ante ello, y preocupados por esta situación, en la Asociación de Comerciantes del Centro se emprendió una campaña para el permanente uso del cubre bocas en los negocios y calles del principal cuadro de la ciudad, todo con la finalidad de evitar la propagación del coronavirus.

“Sabemos que no es la vacuna, sabemos que no es el remedio, pero si es un factor importante para que no se propague este mortal virus”, exclamó el presidente de COCENTRO.

Así mismo, y debido a que se ha detectado una nula implementación de medidas preventivas de contagio en las unidades de transporte público, el líder de los comerciantes, Ricardo Perea exhortó a las autoridades estatales, específicamente a los encargados de las rutas alimentadoras y la ruta troncal, principalmente a revisar las acciones y medidas que se implementan en las estaciones y terminales, así como a bordo de las unidades, ya que al revisarlas, se detectó que no existen las más mínimas medidas preventivas.

“Solicitamos a la autoridad relacionada al transporte público para que trabajemos en conjunto y así como nosotros los comerciantes cumplimos con las medidas sanitarias que nos pide la autoridad, es decir, tener el tapete para desinfectar los zapatos, el gel antibacterial para las manos, el cubreboca por parte de los colaboradores, la careta y los guantes, según sea el caso, además del termómetro para verificar la temperatura, pues queremos que en las estaciones del Bowí también se cumpla con estas mismas medidas y así ayudarnos todos y tener un cerco sanitario en el primer cuadro de la ciudad y así evitar los contagios”, concluyó el presidente de COCENTRO.

Es así como en la Asociación de Comerciantes del Centro queremos ser parte de la solución e invitamos a las autoridades a trabajar juntos para poder tener un Centro Histórico sanitizado y seguro para los visitantes.

