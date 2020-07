Callum Smith, inconforme con cifra que se le ofrece por enfrentar al “Canelo”

La Razón Online

Joe Gallagher, entrenador del púgil inglés, manifestó su desacuerdo por el trato que les plantea Golden Boy.

El boxeador británico Callum Smith está en desacuerdo con la cantidad que se le ofrece por pelear con el mexicano Saúl Álvarez.

Joe Gallagher, entrenador del originario de Liverpool, reveló que Golden Boy le propuso cinco millones de dólares a Smith, mientras que al Canelo 35 millones de billetes verdes, situación que les parece injusta.

“Llega un punto en que no vamos a vender nuestra alma. Lo que me han dicho es que Golden Boy tiene 40 millones y que 35 son para Canelo Álvarez. Entonces, tiene un precio de 5 para su oponente. Me llevo muy bien con Golden Boy, pero piensan que quien esté luchando sintonizará con la gente solo por estar enfrentando a Canelo y lo que en realidad necesitan es una gran pelea”, comentó Gallagher para The Boxing Scene.

Gallagher dejó en claro que no piden cantidades exorbitantes, pero que tampoco aceptarán cualquier cifra.

“Si quieren lanzar DAZN en Reino Unido, le diría a Callum que me gustaría que reciba un poco más de dinero. Lo hemos dicho, no somos Kovalev ni Jacobs que cobraron 11, 12 o 13 millones de dólares, pero tampoco somos Billy Joe”, agregó.

Otra situación que mencionó el entrenador de Smith es que el también boxeador británico John Ryder (otro de los púgiles que suenan para enfrentar al tapatío) cobra alrededor de uno o dos millones de dólares.

El último combate de Álvarez Barragán fue el 2 de noviembre de 2019, cuando venció por nocaut al ruso Sergey Kovalev.

La intención de Golden Boy es que el Canelo vuelva a subirse al ring en septiembre, pero hasta el momento se desconoce cuándo podrá volver a la actividad debido a la pandemia de COVID-19, que ha atrasado los eventos deportivos.

