Ellen DeGeneres “bajo fuego” de sus exempleados

Empleados y exempleados del programa ‘The Ellen Show’, han hablado describiendo un “ambiente de trabajo tóxico”.

Un grupo de empleados y exempleados en el programa de entrevistas ‘The Ellen Show’, han hablado describiendo un “ambiente de trabajo tóxico” con una cultura de “racismo, miedo e intimidación” en el programa.

En una exposición del periodista de Buzzfeed News, Krystie Lee Yandoli, 10 ex y un empleado actual, todos hablando anónimamente, dijeron que algunos fueron despedidos después de tomar un permiso médico o días de duelo para asistir a los funerales familiares.

Un ex empleado incluso dijo que se tomó un mes fuera del trabajo para asistir a un centro de salud mental después de un intento de suicidio, pero al regresar al trabajo, se le dijo que había sido despedido.

“Definitivamente no practican lo que predican con el mantra ‘sé amable’”, dijeron.

Si bien DeGeneres ha construido su marca mundial multimillonaria con el lema “sé amable”, con obsequios generosos, esa generosidad y amabilidad no parece haberse extendido a sus empleados.

“Esa mierda de ‘ser amable’ solo ocurre cuando las cámaras están encendidas. Todo es para el espectáculo”, dijo un ex empleado.

“Sé que le dan dinero a las personas y las ayudan, pero es para mostrar”.

Otra ex empleada, que afirma que estaba harta de comentarios sobre su raza, dejó el trabajo, mientras que otros dijeron que sus gerentes directos también les ordenaron que no hablaran con DeGeneres si la veían por la oficina.

Si bien la mayoría de los que hablaron con BuzzFeed culparon a los productores ejecutivos y otros gerentes senior por la toxicidad cotidiana, uno dijo que, en última instancia, el nombre de Ellen estaba en el programa y “ella realmente necesita asumir más responsabilidad” por el entorno laboral .

“Si quiere tener su propio programa y tener su nombre en el título del programa, necesita estar más involucrada para ver qué está pasando”, dijo un ex empleado. “Creo que los productores ejecutivos la rodean y le dicen: ‘Las cosas van bien, todos están contentos’, y ella simplemente cree eso, pero es su responsabilidad ir más allá de eso”.

La revelación es la última de una larga lista de desastres de relaciones públicas para DeGeneres, quien ha sufrido entrevistas incómodas con celebridades y un hilo viral de Twitter que la etiquetó como la “persona más mala del mundo” a principios de este año. También provocó la ira de la influencer de belleza Nikkie de Jager, quien apareció en su programa de entrevistas en enero, pero luego afirmó que la presentadora era particularmente “fría” hacia ella.

En una declaración a BuzzFeed, los productores ejecutivos Ed Glavin, Mary Connelly y Andy Lassner dijeron que tomaron las historias de los empleados “muy en serio”.

“En el transcurso de casi dos décadas, 3.000 episodios y empleando a más de 1000 miembros del personal, nos hemos esforzado por crear un ambiente de trabajo abierto, seguro e inclusivo”, dijeron. “Estamos realmente desconsolados y lamentamos saber que incluso una persona en nuestra familia de producción ha tenido una experiencia negativa. No es lo que somos y no lo que nos esforzamos por ser, y no la misión que Ellen nos ha establecido.

“Para que conste, la responsabilidad del día a día del show de Ellen depende completamente de nosotros. Nos tomamos todo esto muy en serio y nos damos cuenta, ya que muchos en el mundo están aprendiendo, que necesitamos hacerlo mejor, estamos comprometidos a hacerlo mejor y lo haremos mejor ”.

