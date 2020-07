Se espera temperatura máxima de 36 grados y nublados para el fin de semana

Pide Protección Civil Municipal seguir las recomendaciones para evitar problemas relacionados al calor

Para los próximos tres días se espera una temperatura máxima de 36 grados centígrados para la ciudad, esto de acuerdo al pronóstico de la Coordinación Municipal de Protección Civil y de acuerdo con datos del Servicio Meteorológico Nacional; aunque no se esperan altas probabilidades de lluvias, se presentarán nublados que ayudarán a mitigar el intenso calor, además de fuertes vientos para el próximo domingo, por ello es importante seguir las recomendaciones que se emiten para evitar deshidrataciones u otros problemas de salud.

Para los días viernes y sábado, la temperatura máxima será de 36 grados y la mínima de 23°C, con vientos de 47 kilómetros por hora, en tanto para el domingo el termómetro descenderá a los 34 y 22 grados Celsius, respectivamente, con ráfagas de hasta 57 kilómetros por hora durante la noche.

Es importante prevenir deshidrataciones y enfermedades derivadas de exposiciones prolongadas al sol y, poner en práctica las indicaciones de la autoridad al respecto, así como continuar en casa en la medida de lo posible, toda vez que continúa el semáforo naranja por la pandemia COVID-19 y aún existen restricciones: guardar la sana distancia, usar el cubre bocas de manera obligatoria, lavar frecuentemente las manos o usar gel antibacterial y evitar reuniones en casa, pues de lo contrario el número de contagios continuará en aumento.

Sigue estas recomendaciones para evitar incidentes por calor:

Quédate en casa, no te expongas ni expongas a los tuyos

No te expongas a los rayos del sol por tiempos prolongados

Hidrátate; consume abundantes líquidos

Consume frutas y verduras frescas y desinfectadas

Si permaneces tiempo considerable bajo el sol, utiliza bloqueador solar y toma baños con agua tibia

Utiliza ropa ligera al salir

Si realizas ejercicio, utiliza ropa adecuada y que sea preferentemente durante las mañanas o tardes

Si es estrictamente necesario salir y no tienes auto, utiliza gorra, sombrero o sombrilla

Resguarda a niños, adultos mayores y mascotas dentro del hogar o lugares con sombra

Ante cualquier emergencia, llama al 9-1-1

