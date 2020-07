MI HIJO, ¿UN EXTRAÑO?

OLIVIA ROMO

JULIO 2020

Era un día como cualquiera, una familia normal, en una ciudad de provincia como hay tantas en nuestro hermoso México. Es la calle de una colonia tranquila de clase media, en la esquina de San José y Carranza, vivimos la familia Nieto.

En una casa con fachada de color blanco con detalles de ladrillo rojo, sencilla, con una entrada muy alegre, con muchas macetas y coloridas flores de todas clases. Es notorio que ahí adoran las plantas. Todo contrasta, aun se siente el olor a pintura reciente de la entrada y la construcción en general bien cuidada

La familia está integrada por Rogelio Nieto; padre de mediana edad, hombre trabajador y empleado de tiempo completo como encargado de una bodega de material de construcción. Su esposa Susana es ama de casa, dedicada por completo a su hogar y a su familia.

Roge es el mayor de los hijos, de 24 años, recién graduado de Ingeniero Industrial. Es el orgullo de sus padres, es tranquilo y centrado; no les causa problemas, siempre es atento y responsable. A él recién lo contrataron en una maquiladora.

Lorena es la segunda hija, ella tiene 21 años recién cumplidos, es alegre y estudiosa; cursa el tercer año en la facultad de medicina. Está muy enamorada de su novio que conoció en el bachillerato.

El tercer hijo del matrimonio es Ricardo de 16 años, que cursa 3er semestre del bachillerato. Aún no está seguro que quiere estudiar, pero la vida es un abanico de posibilidades. Siempre anda de aquí para allá con sus amigos o con su perro Rick, siempre en continuo movimiento.

Roge nunca ha traído una novia a casa, porque siempre está ocupado con sus libros; eso sí, tiene muchos amigas y amigos. Se destaca por ser excelente estudiante y un buen hermano. También trabaja y aporta a la casa.

Un día, su mejor amiga Paty, lo visitó en casa, era viernes por la tarde y planearon comprar pizzas y ver películas. Otros amigos llegarían más tarde.

Yo soy Susana, su madre; esa misma tarde salí a sacar la basura, pensando que Roge y Paty ya estaban en la pizzería y que no tardarían en regresar, pero al darle vuelta a la esquina donde siempre colocaba la basura para que al día siguiente pasara el camión a recogerla, me quedé paralizada cuando de repente vi a lo lejos a mi hijo Roge besándose con otro chico, un desconocido.

Para mí fue impactante ver esa escena, me parecía un extraño, no daba crédito a lo que veían mis ojos. Tardé en reaccionar y reconocer que era mi hijo, instantes después me ganó la curiosidad que se diluyó en cuanto un dolor invadió mi ser, no por lo que significara la escena, sino por la falta de confianza para que no me lo contara.

No pasaron ni 30 segundos y antes que se dieran cuenta de mi presencia, en silencio regresé a la casa, me metí a mi recamara y cerré suavemente la puerta. Me recosté sobre la cama y mi mirada quedó fija, perdida en el vacío. Estaba yo en shock por lo que acababa de ver, porque no había notado algo que me sugiriera de las preferencias sexuales de mi hijo; jamás, por ningún momento pasó por mi cabeza la idea de que Roge tuviera esa inclinación por el mismo género, pese a que no le había conocido novia alguna hasta entonces.

Más tranquila, decidí llamaría a mi mejor amiga, Luisa, para contarle y desahogar mi corazón. Le pedí que fuera discreta y que me recomendara un buen psicólogo. No me malentiendan, el psicólogo era para mí, no para mi hijo; porque sabía que necesitaría ayuda profesional para poder aprender a aceptar la situación.

Al mismo tempo pensé en cómo le explicaría todo a mi esposo, cómo prepararlo para esta sorpresa y de qué manera abordaríamos el tema con nuestro hijo. Estaba segura que lo primero sería decirle cuanto lo amamos, que cuenta con nuestro apoyo, que comprendemos y respetamos sus sentimientos.

No sé cuánto tiempo transcurrió, mientas mi cabeza daba vueltas y mil ideas revoloteaban en mi mente, cuando de pronto escuché un barullo, voces y risas. Me asomé a la estancia y ahí estaba mi hijo, con el chico que lo vi y otros amigos.

Muchas preguntas cruzaron por mi mente y me preguntaba ¿qué hago Dios mío? ¿Cómo se lo cuento a su padre?, ¿a sus abuelos?, ¿Qué dirán sus tías y tíos, sus primos, vecinos, etc.? Sé que para algunos esto puede sonar terriblemente exagerado, sin embargo, para quien haya crecido en una familia tradicional, donde hablar de la homosexualidad estaba proscrito, a menos que lo escucháramos en la tele o de conocer con el chico que me corta el cabello, podrá entender a qué me refiero.

Amo a mis hijos más que a nadie en el mundo, con sus defectos y virtudes; los amo desde que supe de cada embarazo y los amaré por siempre. Pero necesitaba ayuda, ayuda psicológica para mí y para mi esposo, para ayudarnos a comprender a nuestro hijo y darle todo nuestro apoyo y cariño.

Me considero una persona creyente, pero también pensante y racional, lo que me ayudó a concluir dos cosas: primero, confirmaría mi Fe rogándole a Dios me enseñe el camino de amor y la comprensión para apoyar a mi hijo y, segundo, no iba a permitirme que los prejuicios me hicieran equivocarme en mis acciones.

Caminé lentamente hacia la sala, dije buenas noches en voz alta, saludé a Paty nuestra vecina y sonreí levemente a Roge, quien solo sonrió y siguió platicando con sus amigos. Casi tropiezo con el chico con quien lo vi besándose; es simpático y sonriente. Todos voltearon a verme y respondieron amablemente al saludo, y continuaron con la velada.

Ya en la cocina respiré profundamente, saqué del refrigerador algunos refrescos, alisté platos desechables y servilletas, para llevarlos a la sala con los chicos. Me detuve para escuchar entre risas a Paty que exclamó: ¡¡Mira que apostarle al otro equipo que serían capaces de darse un beso en la boca!! ¡¡Jaja, no los creí capaces!!.

Todo lo que traía en la mano cayó al piso, afortunadamente no se rompieron los refrescos. De pronto todas las miradas estaban puestas en mí, y yo con una sonrisa tonta, pero con el alivio en el alma de que todo era normal de nuevo.

Mi cconclusión fue la siguiente: No todo es lo que parece; no debemos sacar conclusiones antes de tiempo. Mientras haya amor y comprensión, todo va a estar bien. Y la vida es solo una, hay que disfrutar, amar y agradecer cada día.

