Satisfecha porque asesino de Camila ya pagará: Janeth

Tras el fallo condenatorio en contra del asesino de la niña Seini Camila Cobos Huerta, Janeth, la madre de la menor declaró en rueda de prensa que por fin puede tener un rayo de luz, un poco de justicia, aunque a diario despierta con un dolor en el pecho por no tener a su pequeña, por lo que esperará el próximo martes 21 de julio, la sentencia del responsable.

“El culpable ya tendrá lo que merece, por fin tuvimos justicia, pero el dolor, ese nadie me lo quita, no hay día en que no despierte y llore por mi pequeñita, mi niña que siempre me decía te amo, que siempre quería jugar, era inteligente, y yo siempre he cuidado a mis hijos me duele en verdad, aunque muchos me señalan de mala madre, fue un hombre malo el culpable, el que nos hizo tanto daño a todos y un ángel que fue la víctima”, declaró la madre de la menor.

Fue el miércoles cuando Fiscalía Especializada de la Mujer acreditó la culpabilidad de Juan Manuel Villalobos González, como responsable del homicidio de la niña Seini Camila C. de tan solo siete años de edad ocurrido en octubre de 2018 en la Ciudad de Chihuahua.

Sin embargo la fiscalía apelará pues el hoy culpable la secuestró, abusó sexualmente de ella y se filmó mientras lo hacía para después compartirlo en una red de pederastía y trata de menores.

Cabe recordar que, Camila fue raptada el 24 de octubre de 2018, luego fue localizada sin vida la madrugada del día 27 del mismo mes, en un camino de terracería en el camino al poblado de San Diego de Alcalá.

