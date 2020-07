Acuerdan gobernadores crear agencia de promoción económica internacional

– Participa Javier Corral en reunión de la Alianza Federalista en Durango, donde se reitera que es oportuna, necesaria e indispensable la revisión al pacto fiscal para avanzar hacia un nuevo federalismo; elaborarán un padrón de disponibilidad de doctores y enfermeras ante la contingencia

El gobernador Javier Corral Jurado asistió a la Reunión Interestatal COVID-19 efectuada este día en la ciudad de Durango convocada por la Alianza Federalista, donde los 11 gobernadores que la conforman decidieron crear una agencia de promoción económica a nivel internacional, ante la desaparición de Pro-México.

En el caso de Chihuahua, esta integración regional se conectará con el organismo de promoción estatal Chihuahua Economic Development Corporation, afirmó el gobernador Corral.

Además del gobernador de Chihuahua, a esta reunión asistieron sus homólogos Miguel Ángel Riquelme Solís, de Coahuila; José Ignacio Peralta Sánchez, Colima; Diego Sinhue Rodríguez Vallejo, Guanajuato; Enrique Alfaro Ramírez, Jalisco; Silvano Aureoles Conejo, Michoacán; Jaime Rodríguez Calderón, Nuevo León y Francisco Javier García Cabeza de Vaca.

A partir de esta reunión se incorporaron a esta Alianza los gobernadores de Aguascalientes, Martín Orozco Sandoval, y de San Luis Potosí, Juan Manuel Carreras López, a quienes se les dio la bienvenida.

José Rosas Aispuro Torres, gobernador de Durango y anfitrión del evento, dio a conocer los acuerdos que se tomaron en esta sesión de trabajo.

Informó que el personal de salud se encuentra en una situación muy difícil, toda vez que algunos de ellos por el decreto presidencial tuvieron que retirarse y otros se han contagiado, por lo cual se tiene una disminución importante en los recursos humanos de salud para atender a los enfermos de COVID-19.

Por lo anterior, los gobernador acordaron elaborará un padrón de disponibilidad de doctores y enfermeras, así como ir a las escuelas y facultades de medicina, para conocer sus padrones de egresados y lanzar una convocatoria en común para tener la posibilidad de contar con el personal suficiente para atender la demanda de los problemas normales y de manera particular, el tema de COVID-19.

Se decidió también intensificar la relación comercial con países asiáticos y europeos, en beneficio de las entidades que conforman esta Alianza.

El mandatario duranguense expuso que se acordó crear un esquema para aprovechar la experiencia que tiene la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) para las estrategias de promoción de la economía a nivel estatal y regional, lo cual surge del diálogo que sostuvieron con el presidente del organismo, José Ángel Gurría, en la pasada reunión de la Alianza en Tamaulipas.

Reiteraron la convocatoria a la unidad nacional y la invitación al presidente de la República para reunirse con él próximamente y compartir lo que está pasando.

En su participación, el gobernador de Michoacán, Silvano Aureoles, señaló que esta Alianza permite: “el intercambio de experiencias, sugerencias, ayuda con información y orientación para ver que está funcionando en un lado y que puede ser implementado en el resto de los estados, porque nos quedamos absolutamente abandonados del lado del Gobierno Federal, pero además el errático manejo que ha tenido el Gobierno Federal, nosotros hemos podido esquivarlo porque no nos sujetamos a esa dinámica”.

Destacó que es indispensable convocar a una nueva convención hacendaria, porque el principal problema del crecimiento de la pobreza y las desigualdades en México, es por una injusta distribución de la hacienda pública, porque no es posible que haya entidades que tienen una asignación per cápita de casi 11 mil pesos, mientras que en otra no llega ni a cinco mil.

Agregó que la Ley de Coordinación Fiscal no tiene asidero constitucional y es solamente producto de un acuerdo de voluntades, que se fraguó hace 40 años y que tiene atados a los gobernadores por el monopolio que estableció el Gobierno Federal, que se queda con 80 centavos de casa peso de la hacienda pública y a los estados y municipios les reparte los restantes 20 centavos.

