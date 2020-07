Violencia política no me puede distraer del plan ¡A jalar juntos!: Maru

La alcaldesa Maru Campos Galván, lamentó que en distintas ocasiones, cuando se aproxima algún proceso electoral es víctima de violencia política, sin embargo, enfatizó que eso no la detiene ya que hoy se concentra en su trabajo, impulsar la reactivación económica de la ciudad con el programa: ¡A jalar juntos!

“Esta violencia política no me puede distraer de mi día a día como no le distrae a la mujer sale a trabajar por sus hijos, y que a lo mejor recibe un tipo de violencia, pero ella no se raja y sigue en el camino para salir adelante, lo mismo hace Maru Campos”, reiteró Alcaldesa.

Fue ayer, martes 14 de julio, que la edil presentó en conjunto con empresarios locales el mencionado plan, a fin de superar la crisis económica generada a raíz de la pandemia Covid-19, comprende una inversión histórica de más de 287 millones de pesos.

Además, dentro de estas categorías se integraron los ejes transversales de: Mejora regulatoria, Ciudad segura e Infraestructura económica para la reactivación, dando como resultado final los programas y acciones a implementar por parte del Gobierno Municipal, con la colaboración de la tetra hélice:

1. Fondo Chihuahua se reactiva

2. Programa “Retomemos nuestra Ciudad”

3. Programa “Chihuahua tu Capital”

4. Programa “Chihuahua se Reactiva”

5. Programa “Desde el Municipio te apoyamos”.

