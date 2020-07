Cárteles de la droga hacen peligrosa la vida de reparadores de torres celulares en México

24horas

El joven técnico apagó la electricidad en una torre celular en una zona rural de México para comenzar un mantenimiento de rutina.

A los 10 minutos, tuvo compañía: tres hombres armados vestidos con uniformes con el logotipo de un importante cartel de las drogas.

Los traficantes tenían un interés particular en esa torre, propiedad de American Tower Corp, con sede en Boston, que alquila espacio a los operadores en sus miles de sitios celulares en México. El cartel había instalado sus propias antenas en la estructura para dar soporte a sus radios bidireccionales.

De forma involuntaria, el contratista había dejado inoperativa la red clandestina. Al final, los visitantes lo dejaron salir tras darle una advertencia.

“La verdad estaba muy nervioso. Verlos armados frente a tí (…) no sabes cómo reaccionar”, contó el trabajador a Reuters recordando el episodio ocurrido en 2018.

“Vas acostumbrándote a convivir con ellos y a saber cómo responderles y ver cómo hacerles notar que no escondes nada, que no tienes nada, que no generas un peligro para ellos”, agregó.

El empleado había interrumpido un pequeño punto de enlace de una vasta red criminal que abarca gran parte de México.

