Robert Dante Siboldi: “Me gustaría una final contra el América”

Si bien todavía no empieza el torneo Guardianes 2020, el DT de Cruz Azul ya piensa a futuro y ansia un partido por el título frente a las Águilas.

Cruz Azul terminó bien el Clausura 2020 a pesar de que fue cancelado por la pandemia del coronavirus COVID-19. Recién iniciaron pretemporada en la ‘Copa por México’ y al igual que en el pasado campeonato, siguen brillando. Sus tres enfrentamientos los ganó, venció a Pumas por cuatro goles a uno, repitió el mismo marcador contra el América y por la mínima dejó tendido al Toluca. Por lo mismo, la afición sigue ilusionada en que por fin se rompa la maldición de más de 22 años sin levantar una Liga MX.

Robert Dante Siboldi mencionó en entrevista para Pasión W, que al igual que la afición celeste, le gustaría toparse con las Águilas en un partido por el título: “Para salir campeón hay que ganarle a todos. El que la afición está queriendo, deseando, es el América; ¿Me gustaría jugar contra América la final?, pues sí”, comentó.

Resaltó el trabajo de su equipo en el último Clásico Joven, saben que frente a los de Coapa, aunque sea en amistoso, se debe de entregar todo: “Sabemos que este tipo de partidos contra América por más que sean de preparación o amistosos, para la afición es el eterno rival, hay que jugarlos con máxima intensidad. Es un gran rival, nos complicó en el primer tiempo, ajustamos, se dieron las jugadas, acciones y a los jugadores que estuvieron muy metidos y comprometidos. Sabemos lo que representa ganarle al América”, puntualizó.

Siboldi no está de acuerdo con el repechaje en la Liga MX

“Doce se me hace un disparate, son dieciocho equipos. Entiendo que no hay competencia. No es como en Europa que los primeros van a ir a la Champions, otros dos van a la Europa League y abajo cuatro equipos pelean el descenso. Es complicado aquí (México), se quitó el descenso, entonces nadie pelea abajo, poner dinero no es muy exigente, no es una penalización fuerte como es el descenso. El no tener la posibilidad de participar en una Copa Libertadores, Sudamericana o torneos que hacen en Estados Unidos, porque ahí van los que quieren, no te ganas un lugar. Se debe de premiar al equipo de mayor regularidad, aquí (Liga MX) no se premia la regularidad”, externó el DT uruguayo.

Robert explicó lo complicado que fue regresar a los entrenamientos

Cruz Azul estuvo parado por más de 3 meses, mismos en los que estuvieron entrenando en casa. Regresaron para el 12 de junio, iniciaron las pruebas médicas, tres días después el trabajo en cancha, y tras tres semanas, volvieron a jugar. Siboldi explicó el embrollo que resultó volver después de tanto tiempo estar parado.

“Estamos en la etapa de preparación, sin duda que enfrentarnos a este tipo de rivales nos ayuda mucho a estar otra vez en ritmo. El trabajo físico no fue nada fácil, teníamos que hacerlo paulatinamente para evitar lesiones, aún así tuvimos cuatro bajas. Vamos bien, en los primeros juegos (de la Copa por México) algunos futbolistas jugaron 45 minutos, en el último llegaron hasta los 70′, entonces vamos bien”, finalizó

