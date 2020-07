En Chihuahua habrá módulos de atención integral para atención a mujeres víctimas del delito por razones de género

Con la finalidad de contar con espacios destinados a promover, proteger, respetar y garantizar el acceso a la justicia para las mujeres, el Congreso de Chihuahua reformó el Código Municipal, la Ley Orgánica de la Fiscalía General, la Ley Estatal del Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, y la Ley del Sistema Estatal de Seguridad Pública, para instituir los módulos de atención integral en casos de violencia contra las mujeres víctimas del delito por razones de género.

Dichos lugares serán módulos de atención integral en casos de violencia contra las mujeres víctimas del delito por razones de género, y habrán de operarse en coordinación con la Fiscalía General del Estado, así como con los municipios más poblados de la Entidad.

La diputada Georgina Bujanda, presidente de la Comisión de Seguridad y Protección Civil, dio a conocer que actualmente existen diversas instituciones oficiales y no gubernamentales que brindan atención a las víctimas de violencia, por lo cual aclaró que estos módulos no suplirán o reemplazarán el servicio que brindan los lugares antes mencionados, por el contrario, se busca llegar a un modelo de atención integral, en donde las instancias gubernamentales municipales y estatales que brinden el apoyo, operen bajo el Modelo Homologado de Módulos de Atención a Violencia Familiar y de Género.

Agregó que con las reformas realizadas, el Instituto Chihuahuense de las Mujeres, deberán coadyuvar en la elaboración del modelo homologado de los módulos en mención y verificar que los Centros de Atención operen bajo el modelo homologado.

Los municipios deberán implementar los Módulos de Atención en sus demarcaciones territoriales, asignando para tal fin los recursos necesarios, y deberán privilegiar su instalación en los inmuebles destinados a la seguridad pública y podrán convenir con el Ejecutivo Estatal o con otros municipios para el correcto funcionamiento. Así mismo, deberán convenir con la Fiscalía Especializada en Atención a Mujeres Víctimas de Delito por Razones de Género, para adscribir a Ministerios Públicos Especializados a dichos Módulos.

Asimismo, planteó que las y los servidores públicos que laboren y brinden atención bajo el Modelo Homologado, deberán contar con capacitación de perspectiva de género, atención a víctimas y de niñas, niños y adolescentes.

Para finalizar, señaló que según lo plasmado en la normativa, los Módulos de Atención a Violencia Familiar y de Género son espacios físicos destinados para hacer cercano el acceso a la justicia y atender de manera integral, los hechos probablemente constitutivos de delitos que impliquen violencia contra las mujeres así como de violencia familiar.

Por último, cabe mencionar que el Ejecutivo Estatal, tendrá como plazo, 180 días naturales para que a través del Consejo Estatal para Garantizar el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, sea publicado el Modelo Homologado de los Módulos de Atención a la Violencia Familiar y de Género; de acuerdo a lo estipulado en los artículos transitorios; y se hará prioritaria la instalación de los Módulos, en aquellos municipios que no cuenten con ellos.

