El PAN no sólo es el Gobernador o la alcaldesa, 80 años nos respaldan: Rocío Reza 

Rocío Reza Gallegos dirigente del PAN en el estado de Chihuahua señaló que Acción Nacional mantiene su fortaleza en la unión de su militancia, líderes, simpatizantes y agrupaciones que se han sumado a las causas que han dado forma a mucha de la historia y política del país, donde en todo momento son los ciudadanos y el bien común el centro de las decisiones.

A pregunta expresa de los medios de comunicación sobre “la división de grupos al interior del PAN y los señalamientos entre integrantes del Partido Político” Reza Gallegos indicó que el partido no solo es la diferencia de posturas o señalamientos que se puedan hacer entre el gobernador y la alcaldesa de Chihuahua sino una institución que desde hace 80 años cuenta con una historia acreditada con logros que han fortalecido las políticas públicas que contribuyen al desarrollo del país.

“El PAN no son solo el Gobernador ni la alcaldesa, somos un partido fuerte que tiene una historia acreditada a lo largo de 80 años hago un llamado a todos nuestros actores a que tengamos altura de miras y coloquemos por encima de nosotros mismos y posibles agravios a la institución que le ha aportado a Chihuahua buenos Gobiernos” dijo la líder blanquiazul.

Reza Gallegos indicó que a Acción Nacional lo conforman liderazgos que luchan todos los días por brindar mejores condiciones de vida cuando son gobierno y cuando no lo ha sido, con una historia de oposición responsable defendiendo siempre los valores y principios que nos rigen.

El PAN más allá que un partido político, es un instrumento para generar bien común, no vamos a ceder en nuestra lucha histórica para lograr una patria ordenada y generosa, que es lo que nos mantiene como el mejor partido de México.

“Como dirigente le exijo a nuestros actores que hoy ocupan cargos públicos que se conduzcan con rectitud, con transparencia porque nos debemos a los ciudadanos, no dejemos que nada nos divida. Debemos retomar el rumbo” agregó.

“Debemos alzar la mirada y entender que tenemos que asumir con gran responsabilidad el momento crítico del país, que los ciudadanos confían en nosotros como su opción viable para frenar al populismo que hoy representa Morena. Nuestro verdadero adversario se llama Morena, levantemos el paso y a seguir construyendo lo mejor para Chihuahua.” Finalizó.

