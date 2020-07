Carta abierta en la Premier: “Soy gay, pero no estoy preparado”

Cristo Martín

Un jugador de la Primera División inglesa revela en una carta abierta su condición sexual y los miedos que siente ante la posibilidad de que los demás lo descubran.

Un futbolista anónimo de la Premier ha vuelto a poner de relieve el problema de la discriminación y la falta de aceptación a los homosexuales en la Premier. En una carta abierta, un jugador de la máxima categoría del fútbol inglés asegura que no está preparado para revelar públicamente su sexualidad.

“Soy gay. El mero hecho de escribir las siguientes líneas ya es un gran paso para mí. Pero solo mi familia y un reducido grupo de amigos lo sabe. No me siento preparado para compartirlo con mis compañeros y mi entrenador”, revela este futbolista en una carta abierta dirigida a aficionados y autoridades a la que ha tenido acceso The Sun.

“¿Cómo es vivir así? El día a día puede ser una pesadilla absoluta. Cada vez afecta más a mi salud mental. Me siento atrapado y mi gran miedo es que revelar la verdad sobre lo que soy solo empeore las cosas”, cuenta en la misiva.

Actualmente no hay futbolistas profesionales masculinos abiertamente homosexuales o bisexuales en Reino Unido, lo que da una idea de lo terrorífico que debe ser atreverse a ser el primero en dar el paso.

Hay que recordar que Inglaterra ya vivió una tragica historia con el jugador Justin Fashanu, el primer jugador del país en declarar abiertamente su homosexualidad. Internacional Sub-21 por Inglaterra y con bastante fama en la década de los 80 (su fichaje por el Nottingham Forest le convirtió en el primer jugador negro por el que se pagaba un millón de libras) anunció su homosexualidad en 1990. Ocho años después se suicidó tras ser acusado injustamente de agresión sexual en 1998.

En las últimas dos décadas solo dos futbolistas que hayan jugado en las ligas profesionales inglesas han revelado su homosexualidad, y ambos lo hicieron tras retirarse. El primero fue Robbie Rogers, quien milito en el Leeds entre 2006 y 2017, y después lo hizo Thomas Hitlzberger, que jugó en el Aston Villa, el West Ham y el Everton entre 2001 y 2013.

