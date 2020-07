Se espera fin de semana soleado y caluroso: Protección Civil Municipal

La Coordinación Municipal de Protección Civil, de acuerdo al pronóstico que emite el Servicio Meteorológico Nacional, informó que la capital del estado espera un fin de semana caluroso, cuyas temperaturas pudieran llegar hasta los 38 grados centígrados y sin probabilidades de lluvia, por lo cual es importante seguir las recomendaciones pertinentes que emite la autoridad al respecto.

Para los días viernes y sábado la temperatura más alta será de 37 grados y la más baja de 22°C, con cielos mayormente soleados y vientos de 44 kilómetros por hora, en tanto para el domingo el termómetro llegará a los 38 y 24 grados Celsius, respectivamente, con cielo despejado y vientos moderados.

Joel Estrada Castillo, titular de la dependencia municipal, pidió a los chihuahuenses seguir las medidas abajo señaladas para evitar incidentes relacionados al calor y los rayos ultravioleta, además de permanecer en la medida de lo posible en casa para evitar mayores propagaciones del virus COVID-19, pues aún nos encontramos en fase naranja y no será posible avanzar si continúa en aumento la tasa de contagios.

Sigue estas recomendaciones para evitar incidentes por el calor:

Quédate en casa, no te expongas ni expongas a los tuyos

No te expongas a los rayos del sol por tiempos prolongados

Hidrátate; consume abundantes líquidos

Consume frutas y verduras frescas y desinfectadas

Si permaneces tiempo considerable bajo el sol, utiliza bloqueador solar y toma baños con agua tibia

Utiliza ropa ligera

Si realizas ejercicio utiliza ropa adecuada y hazlo preferentemente en las mañanas o tardes

Si es estrictamente necesario salir y no tienes auto, utiliza gorra, sombrero o sombrilla

Resguarda a niños, adultos mayores y mascotas dentro del hogar o lugares con sombra

Ante cualquier emergencia, llama al 9-1-1

