Combate a la corrupción avanza junto al desarrollo de Chihuahua: PAN

La dirigente del Partido Acción Nacional en Chihuahua Rocío Reza resaltó algunos de los logros obtenidos durante la administración del gobernador Javier Corral, que se suman también a los resultados obtenidos en el combate a la corrupción, una de las luchas insignia en este quinquenio.

Reza Gallegos indicó que al día de hoy se hace eco sobre la detención del ex gobernador pero en paralelo se han obtenido resultados en otros rubros como economía, salud, desarrollo social, con los que se puede evidenciar el avance que ha tenido nuestro estado con gobiernos emanados de Acción Nacional.

“No es solo la detención del ex gobernador; hay temas que van en paralelo y que demuestran un importante avance a pesar del quebranto con el que recibimos el estado, hay resultados firmes en áreas que han potenciado el desarrollo de Chihuahua con la reestructuración en el manejo de las finanzas, este año enfrentamos una crisis y gobierno del estado aplicó de inmediato un plan emergente, una inversión de más de 3 mil 400 millones de pesos que sirven para atender el tema de la salud pero también para amortiguar el impacto negativo en la economía, la crisis ha revelado también los buenos gobiernos” dijo la líder del PAN.

Ejemplificó en primera instancia que se ha cumplido con unos de los principales objetivos trazados desde campaña como lo es llevar a la justicia a quienes fueron detectados incurriendo en actos de corrupción y combatir desde las altas esferas la malversación de los recursos de los chihuahuenses.

“Ahora todo funcionario lo pensará 2 veces antes de meterle la mano al cajón de los recursos de los chihuahuenses, es innegable el combate que se ha hecho a la corrupción de forma y de fondo durante la administración de Corral Jurado, el PAN va en serio contra las corruptelas” dijo.

En el tema económico se coloca al estado como uno de los que más han crecido a pesar de un retroceso en el promedio nacional, derivado del apoyo a MiPyMES, al campo, la inyección de recursos para la reactivación de negocios locales y más de 10 mil millones de pesos invertidos en infraestructura.

Rubros que presentaban gran rezago hoy muestran un avance importante en el área de desarrollo social.

El combate a la pobreza, la atención a las comunidades indígenas con programas de vivienda, con infraestructura para la captación de agua, impulso a sus actividades comerciales como artesanías o brindar empleo temporal son algunos de los ejemplos de ello.

La dirigente blanquiazul indicó también que una de las asignaturas pendientes es la seguridad; dijo que a pesar de que se logró salir del podio como una de las 3 entidades más inseguras del país, se ha logrado un avance que no es suficiente ni lo será si no se logra plena coordinación ni apoyo de la federación.

“Sin duda la asignatura pendiente es la seguridad, requerimos en Chihuahua un mayor apoyo de la federación, la guardia nacional debe dejar de custodiar nuestras presas y salir a los operativos junto con las autoridades locales, hacer frente a los delitos de alto impacto y de orden federal, no tenemos duda que de ser así se brindaran mejores resultados, hemos avanzado, se han logrado grandes detenciones, pero no es suficiente para el monstruo de mil cabezas que es el crimen organizado, necesitamos seguir trabajando” señaló.

Rocío Reza dijo que lo anterior refleja que los buenos gobiernos se encuentran en el PAN, indicando que no se trata de echar campanas al vuelo sino seguir avanzando de manera firme para responder a la confianza que siguen depositando los ciudadanos en el Partido.

