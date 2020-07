Cero tolerancia a malos policías: Loya

Luego que un policía municipal fue arrestado por roba a gasolinera en la avenida Juan Escutia, el titular de la Dirección de Seguridad Pública Municipal Gilberto Loya, aseguró que ya está en manos del ministerio público, y que es una advertencia para los elementos que piensen corromper la institución.

“El mensaje creo que es muy claro, con la detención y la puesta a disposición de este policía, nadie por encima de la ley, hemos sido muy claros en eso y no por unos cuantos, puedes tachar a toda una corporación del municipio de Chihuahua, al contrario, la policía de Chihuahua es de las mejores del país sin embargo no te puedo decir que no hay prietitos en el arroz”, comentó.

Advirtió que trabajan en conjunto con otras autoridades para la investigación y se puso a disposición al sujeto con el ministerio público.

Finalmente, el comisario en jefe reiteró que no se va a tolerar ningún acto de corrupción en el Municipio.

