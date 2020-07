Recuperan municipales dos autos robados y detienen a tres

Dos automóviles recuperados y tres personas detenidas fue el resultado de dos detenciones realizadas por agentes de la Policía Municipal, luego de dar seguimiento en uno de los casos e interceptar en la vía pública una pick up robada en el otro, logrando poner a disposición de la Fiscalía General del Estado a los presuntos responsables para ser investigados por estos delitos.

En uno de los hechos, quien dijo llamarse Jesús Alfonso Ch. H., de 42 años de edad, habría estado involucrado junto con otras dos personas en el robo de una pick up que se encontraba estacionada en calles de la colonia San Felipe Viejo, para luego huir en un Ford Figo, color azul, con placas de circulación 1ER702 que al parecer utilizaron para trasladarse, sin embargo gracias a cámaras ciudadanas aledañas los uniformados lograron recabar información del mismo hasta dar con su paradero cuando circulaba por las avenidas Universidad y Medicina.

Otra detención similar se presentó la tarde del miércoles cuando agentes municipales que realizaban vigilancia por las calles Mina Las Cruces y Del Onix, en la colonia Villas del Real, observaron una Ford tipo pick up, color rojo, con placas de circulación EF17066, circulando de manera sospechosa e irresponsable, por ello le marcaron el alto.

Al cotejar la matricula en la base de datos, los policías fueron informados de que la unidad contaba con reporte de robo, por lo cual Jonathan Uriel P. P. y Eider Adrián O. Ch., de 18 y 23 años, respectivamente, fueron aprehendidos y trasladados a la respectiva comandancia, en tanto eran consignados ante el Ministerio Público.

*El presente reporte tiene como finalidad informar sobre el trabajo realizado por los elementos de la Dirección de Seguridad Pública Municipal, sin embargo, la responsabilidad de las personas que en él se mencionan como probables involucrados, será determinada por la autoridad competente.

