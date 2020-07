Presumen Raiting

Récord

De acuerdo con sus propios números, TV Azteca ha tenido mejores números que su competencia.

La pelea entre televisoras por el mejor rating volvió de la mano de la Copa por México, y parece ser que la balanza comienza a inclinarse por TV Azteca, quien presumió mejores números en cuatro de los seis encuentros que han transmitido.

De acuerdo con datos publicados por Alberto Ciurana, director de Contenido y Distribución de la televisora del Ajusco, han tenido mejor audiencia en los partidos Mazatlán FC vs Tigres, Pumas vs Cruz Azul, Chivas vs Atlas y Atlas vs Mazatlán.

En los únicos encuentros que no han ganado a TUDN, han sido América vs Toluca y Pumas vs América, con márgenes muy pequeños.

Sin embargo, cabe destacar, que el mejor rating de todos los duelos de la Copa por México lo consiguieron en el Pumas vs Cruz Azul, con 1,285 puntos, 200 unidades arriba de su competencia.

