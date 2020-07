La mentira de la nueva verdad sobre Ayotzinapa

Por Carlos Matienzo

La Crónica de hoy

*Carlos Matienzo

El día de ayer, 7 de julio de 2020, la Fiscalía General de la República presentó nueva información sobre el caso de los 43 normalistas de Ayotzinapa. Se trató, esencialmente, de un avance de la misma investigación que inició la PGR en el sexenio anterior, pero con un hallazgo relevante: se identificó el cuerpo de un estudiante más, Christian Alfonso Rodríguez Telumbre, cuyos restos calcinados fueron hallados en un sitio conocido como “Barranca de la Carnicería” en el municipio de Cocula a tan sólo 800 metros del basurero donde los detenidos originalmente declararon que los normalistas fueron calcinados.

La ubicación de restos en la “Barranca de la Carnicería” no es algo nuevo, de hecho, como se reporta en el informe del GIEI sobre el caso, la entonces PGR dejó asentado que el 3 de septiembre de 2015 se realizaron pesquisas en ese lugar y se hallaron residuos óseos calcinados. Lo que sí es nuevo –y deja en evidencia la negligencia del pasado al no realizar una investigación más exhaustiva- fue continuar la búsqueda de restos y enviarlos al Laboratorio de Innsbruck para identificar el cuerpo.

Este hallazgo no modifica la línea central de la investigación: que el crimen organizado –particularmente la organización Guerreros Unidos- detuvo, ejecutó y calcinó a los 43 estudiantes de Ayotzinapa. Sin embargo, el nuevo encargado del caso, Omar Gómez Trejo, no dudó en decir que esto derrumbaba la “verdad histórica”. Se trata de una sentencia políticamente poderosa, pero insustancial pues el móvil y los culpables siguen siendo los mismos, y el hallazgo no demuestra por sí mismo que ese o el resto de los cuerpos no fueron calcinados en el basurero de Cocula.

El lamentable manejo del caso por las autoridades periciales del anterior gobierno no es razón para que las nuevas autoridades den uso político a los hallazgos y generen la falsa expectativa de una nueva verdad. Gómez Trejo, quien antes de ser puesto al frente de la investigación fue Secretario Técnico del GIEI, no ha modificado la hipótesis de la investigación original ni ha logrado sustentar otras alternativas, entre ellas que hubo fuerzas federales involucradas.

Prueba de que la hipótesis de la PGR se sostiene es que ninguna diligencia se ha llevado a cabo en instalaciones del ejército, como pedía el GIEI. Seguramente no ha sucedido puesto que no hay ningún indicio sólido de que militares estuvieran involucrados directamente en estos hechos, más allá de estar alertados sobre los inusuales movimientos de esa noche.

Lo cierto es que la herida del caso Ayotzinapa no sanará en tanto las autoridades no traten el caso con total objetividad y ajenos de pulsiones políticas. De lo contrario, se seguirán cometiendo las tropelías del pasado para reafirmar verdades preconcebidas.

Quienes antes jugaron el rol de activistas y hoy ejercen la responsabilidad de estar al frente de las investigaciones deben aprender algo de sus antecesores: hacer uso político del caso termina por operar en contra de la justicia. Ojalá que sigan las investigaciones, más allá de estridencias, para lograr lo único que debe importar: que las familias encuentren certidumbre sobre el paradero de sus hijos.

Especialista en seguridad nacional.

Maestro en Seguridad Internacional y Resolución de Conflictos por la Universidad de Columbia.

