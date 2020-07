Javier Martínez, el técnico mexicano que se abre camino en el futbol africano

Javier Rosas

ESPN

Javier Martínez se graduó como director técnico en 2013, sin imaginarse que cinco años después dirigiría al Vipers de Uganda, luego de ser entrenador de la selección del ejército mexicano, además de pasar por las fuerzas básicas de Cruz Azul y futbol de Centroamérica, del que dio el salto a África, continente al que llegó gracias a uno de los 200 currículum que mandaba a la semana a clubes de la Liga BBVA MX y a ligas exóticas.

Martínez fue auxiliar de la Sub-17 de Cruz Azul entre 2014 y 2016, tiempo en el que no dejó su sueño por llegar a ser entrenador de Primera División, por lo que comenzó a mandar currículums a diferentes instituciones.

“Para mí las ligas exóticas, se me hacían Asia, África, el Medio Oriente, pero era muy realista porque sabía que Europa era un poco más complicado, porque para que puedas dirigir en Europa te piden una licencia especial de UEFA Pro, entonces con mi título puedo dirigir en muchas ligas, pero en algunas estamos limitados”, externó Martínez en entrevista para ESPN.

“Veía la liga de Tailandia, son 12 equipos, los dos primeros nunca te van a contratar, el tercero puede que sí y del tercero hasta el noveno, veía los nombres de los equipos y trataba de conseguir todos los correos o números telefónicos de esos equipos. Los últimos no los agarraba porque iban a descender. Entonces cada que entraba a una liga, agarraba a nueve o diez contactos, a veces me tardaba para sacar los contactos, uno nada más, hasta medio día. Lo sacaba, veía el idioma y mandaba mi currículum”, explicó.

Finalmente, en el 2016, el Carcha de Guatemala le dio la oportunidad, un año más tarde firmó con el Club Juventus de Nicaragua y fue hasta el 2018 cuando le llegó un inesperado mensaje a su teléfono con la oferta para dirigir en Uganda.

“Estaba descansando en casa y de repente me envían un mensaje de WhatsApp de un número que yo no conocía, pero de esas que te ponen un mensaje y lo eliminan, entonces me causó mucha curiosidad porque decía que de ahí podía estar una oportunidad y sí, porque no habían pasado ni dos minutos y me contacté con él. Me presenté y me dice ‘profe, la verdad quité el mensaje, pero quiero contactarlo, porque me parece que habrá una oportunidad, nada más que no sé si esté en sus planes venir a Uganda, África’, cuando me dijeron eso me empezaron a volar las ideas, le dije que no había ningún problema”.

“¿Cómo se enteró de mi currículum o de mi contacto?, fue que él se comunicó con una persona en Ruanda y pues como yo mandaba tantos currículums, le llegó a un profesor, un director técnico que invitaron a Uganda, pero dijo ‘no yo ahorita tengo trabajo aquí, por qué no agarras este currículum de este técnico que me llegó’ y le dieron así mi currículum y así me contactaron”, agregó.

Mubarack fue uno de los representantes africanos que localizó al estratega mexicano, mismo que posteriormente se acercó a Lawrence Mulindwa, presidente de Vipers, para hablarle sobre la carrera que tiene.

“Resulta que Lawrence Mulindwa, en alguna ocasión Mubarak le presenta mi currículum y le dice, ‘México ha hecho muy buenas en los Mundiales y tienen buen nivel de futbol’, es que se empiezan a interesar en mí y me hacen la invitación para ir a dirigir”, señaló.

Así es como el entrenador, luego de aplicarse las vacunas pertinentes y con el dominio del inglés como una de sus principales armas, partió de México con rumbo a Uganda, en un vuelo con duración de alrededor de 48 horas de duración, mismo que tuvo como ruta: México-Ámsterdam, Ámsterdam-Kenia y Kenia-Uganda.

Martínez llegó al Vipers en agosto del 2018, equipo que era el vigente campeón de Uganda, situación que resultó contraproducente pues los directivos se desprendieron de jugadores y no se reforzaron a pesar de que tenían el boleto para la Liga de Campeones de África, torneo en el que fueron eliminador en la ronda de clasificación, situación que orilló su salida del equipo en diciembre del mismo año, a pesar de que en el torneo local tenían buenos resultados.

Los números que entregó aquel semestre en Uganda, hizo que en septiembre del 2019 regresará a África para dirigir al Rayon Sports de Ruanda, con el que disputó 15 compromisos, de los cuales ganó nueve, pero tuvo que cortar su gestión en enero del año en curso por la entonces naciente pandemia de coronavirus, sin embargo, el mexicano quiere aprovechar la buena imagen que dejó en África y volver a los banquillos de aquel continente, donde incluso lo han buscado selecciones.

“El equipo tuvo problemas económicos que ya no podían solventar y llegó un momento donde yo tenía que tomar la decisión porque se veía venir algo como lo que estamos pasando y no quería vivir una situación en la que no pudiera salir del país y creo que tomé una buena decisión porque todavía estaba a tiempo de salir, todavía no había esos filtros en los que no podía salir del país”, concluyó.

