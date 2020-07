Captura de Duarte es logro único de Corral pero no borra su ineptitud: Bazán

Luego de la captura del exgobernador César Duarte el gobierno federal y estatal se atribuyen el logro, al respecto, el diputado local Omar Bazán, refirió que fue a raíz de la investigación estatal, sin embargo, pidió a Javier Corral Jurado realice su trabajo de mandatario estatal con resultados tangibles.

“Es un logro único del gobernador Javier Corral, pero ésto no borra su ineptitud como gobierno, la captura no genera obra, no pacifica, no se ve disminución en la inseguridad, ese es el trabajo que como gobernador debe estar haciendo, al menos ahora en su último año que empiece con resultados y bueno, espero que en verdad el estado recupere lo perdido”, comentó.

Reconoció que el PRI pagó y muy caro por los errores de quienes traicionaron nuestros ideales pero sobre todo la confianza que los chihuahuenses depositamos en ellos.

El también diputado local, llamó a la militancia y simpatizantes priistas a continuar de pié, unidos y con dignidad en la lucha para recuperar la confianza ciudadana.

Con legítima razón, dijo, la sociedad nos cobró en dos elecciones los excesos de algunos y deberán responder por ello ante los tribunales en el marco de un debido proceso.

El PRI, señaló Omar Bazán, no es sinónimo de corrupción, es una gran institución que sigue trabajando por México.

Comentarios